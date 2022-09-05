Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників — Finance.ua

Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників Вчора 00:14 — Технології&Авто

Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників

Компанія Twitter Inc. вперше запускає кнопку редагування після багатьох років суперечок як усередині компанії, так і за її межами. Функцією зможуть скористатися користувачі Twitter Blue.

Про це пише Bloomberg

Функція редагування незабаром буде доступна користувачам, які платять $4,99 на місяць за підписку на Twitter Blue.

«Редагувати твіт» — так називатиметься ця функція, яка дозволить користувачам вносити зміни до свого твіту протягом 30 хвилин після його початкової публікації. Відредаговані твіти матимуть мітку, а інші користувачі соцмережі зможуть клацнути по мітці, щоб переглянути попередні версії повідомлення.

Компанія спеціально тестує кнопку редагування з невеликою групою користувачів, сподіваючись швидко вирішити можливі проблеми, йдеться в повідомленні компанії.

Клавіша редагування зʼявиться у користувачів Twitter Blue в найближчі тижні.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році компанія Twitter запустила платну підписку для користувачів. Послуга має назву Twitter Blue, тоді ціна підписки на Twitter Blue у Великій Британії становила £2,49, а в США $2,99. Twitter Blue включає в себе функцію «скасувати твіт». Також є «режим читання», аби полегшити читання довгих ланцюжків;

передплатники також зможуть змінити колір додатку Twitter, який за замовчуванням є синім. Інші доступні варіанти — жовтий, червоний, фіолетовий, оранжевий та зелений;

також користувачі зможуть зберегти твіти в закладки.

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