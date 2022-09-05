Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників — Finance.ua
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Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників

Технології&Авто
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Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників
Twitter запускає можливість редагування твітів для платних підписників
Компанія Twitter Inc. вперше запускає кнопку редагування після багатьох років суперечок як усередині компанії, так і за її межами. Функцією зможуть скористатися користувачі Twitter Blue.
Про це пише Bloomberg.
Функція редагування незабаром буде доступна користувачам, які платять $4,99 на місяць за підписку на Twitter Blue.
«Редагувати твіт» — так називатиметься ця функція, яка дозволить користувачам вносити зміни до свого твіту протягом 30 хвилин після його початкової публікації. Відредаговані твіти матимуть мітку, а інші користувачі соцмережі зможуть клацнути по мітці, щоб переглянути попередні версії повідомлення.
Компанія спеціально тестує кнопку редагування з невеликою групою користувачів, сподіваючись швидко вирішити можливі проблеми, йдеться в повідомленні компанії.
Клавіша редагування зʼявиться у користувачів Twitter Blue в найближчі тижні.

Довідка Finance.ua:

  • у 2021 році компанія Twitter запустила платну підписку для користувачів. Послуга має назву Twitter Blue, тоді ціна підписки на Twitter Blue у Великій Британії становила £2,49, а в США $2,99. Twitter Blue включає в себе функцію «скасувати твіт». Також є «режим читання», аби полегшити читання довгих ланцюжків;
  • передплатники також зможуть змінити колір додатку Twitter, який за замовчуванням є синім. Інші доступні варіанти — жовтий, червоний, фіолетовий, оранжевий та зелений;
  • також користувачі зможуть зберегти твіти в закладки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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