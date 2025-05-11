Користувачі Spotify на iPhone зможуть платити так, як їм зручно — Finance.ua

Користувачі Spotify на iPhone зможуть платити так, як їм зручно Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

Користувачі Spotify на iPhone зможуть платити так, як їм зручно

Компанія Apple схвалила оновлення програми Spotify для iPhone, яке дозволяє отримувати користувачам США прямі посилання для оплати додатка на зовнішньому сайті без обмежень.

Про це повідомляє The Verge.

Оновлена версія (9.0.40) вже доступна в App Store.

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«Apple схвалила оновлення американського додатка Spotify, що стало перемогою для споживачів, виконавців, творців та авторів. Це нарешті дозволить нам вільно показувати чітку інформацію про ціни та посилання на покупку, сприяючи прозорості та вибору для споживачів у США. Тепер ми можемо надати споживачам нижчі ціни, більше контролю та легший доступ до Spotify», — сказала речниця Spotify Джин Моран The Verge.

Нова версія містить детальну інформацію про тарифи на підписки й робить можливим сплатити їх безпосередньо на веб-сайті Spotify, де транзакції не підлягатимуть 30-відсотковій комісії за обслуговування Apple платежів в додатках.

Зі слів речниці Spotify, може знадобитися деякий час, аби нові опції з’явилися на кожному телефоні.

Причина

Раніше Apple вводила суворі обмеження на те, як розробники могли рекламувати свої додатки та забороняв посилатися на зовнішні сторінки для оплати.

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Під забороною були не тільки кнопки для переходу на сторонній ресурс, а і будь-яка згадка про нижчі ціни поза додатком. За зовнішні платежі App Store брав 27% збір.

Як зазначає видання, Apple був змушений змінити свої правила щодо зовнішніх платежів після рішення по справі проти Epic Games.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс наказала Apple скасувати всі збори, обмеження дизайну та заборону для зовнішніх платежів.

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«Spotify вже давно є одним із найголосніших критиків платіжної політики Apple, а за словами Моран «обурлива» політика зовнішніх платежів «суперечить зусиллям суду щодо забезпечення більшої конкуренції та вибору для користувачів», — йдеться у публікації.

Patreon також оголосив про намір опублікувати оновлення, яке дозволить здійснювати зовнішні платежі, тоді як Epic готує власну альтернативну систему обробки платежів з нижчими комісіями, ніж у Apple.

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