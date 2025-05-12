Чому досвідчені водії ніколи не заправляються під дощем — Finance.ua

Чому досвідчені водії ніколи не заправляються під дощем Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Чому досвідчені водії ніколи не заправляються під дощем

Багато автомобілістів навіть не замислюються, що звичайна заправка під час дощу може обернутися неприємними наслідками. Проте ті, хто має великий водійський досвід, добре знають: заправлятися в негоду — ризиковано для автомобіля, гаманця і навіть життя.

Про це пише Автопілот

Все починається з відкритого паливного бака. Під час дощу, особливо сильного або з вітром, вода легко проникає всередину. Звісно, декілька крапель не спричинять катастрофу, але при регулярному потраплянні вологи ситуація стає критичною. Вода, будучи важчою за бензин, осідає на дні бака, поступово потрапляє в паливну систему і провокує корозію, засмічення форсунок та перебої в роботі двигуна.

Ще гірше, коли волога потрапляє не з повітря, а зсередини заправки. Підземні резервуари АЗС мають з часом мікротріщини, крізь які під час дощу вода просочується в пальне. Як результат — ви заливаєте в бак суміш бензину з водою, яка може пройти навіть через фільтри. Витрата пального зростає, а ефективність згоряння знижується. Двигун працює з перебоями, а ви платите повну ціну за знижений результат.

Не менш важливим є і питання безпеки. Мокра підошва легко ковзає на плитці чи бетоні заправочної станції. Металеві частини колонок стають особливо небезпечними в грозу — є ризик ураження струмом. До того ж, статична електрика, що накопичується на одязі, може спричинити іскру, якщо ви торкаєтеся паливного лючка мокрими руками в поспіху.

Саме тому досвідчені водії, побачивши дощ, пережидають негоду у машині або поруч у кафе. Вони добре знають, що кілька хвилин очікування — це набагато краще, ніж дорогий ремонт або аварійна ситуація. Оптимальним варіантом також є заправка на станціях із навісами, де ризик мінімальний.

Коли сонце знову з’явиться на небі, волога випарується, тиск у резервуарах стабілізується, а паливо повернеться до норми. І тоді ваша поїздка буде безпечною, а двигун — вдячним.

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