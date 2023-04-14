Twitter вводить монетизацію контенту — Finance.ua

Twitter вводить монетизацію контенту Вчора 22:15 — Технології&Авто

Twitter вводить монетизацію контенту

Соцмережа Twitter дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту — від довгого тексту до багатогодинного відео.

Про це у четвер, 13 квітня, повідомив власник компанії Ілон Маск.

Він зазначив, що протягом перших 12 місяців Twitter не залишатиме собі нічого із грошей, отриманих користувачами від підписки. Це означає, що користувачі отримають близько 70% доходів від підписки на мобільні пристрої після обліку зборів, які Apple і Google беруть за свої магазини додатків.

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«Ми також сприятимемо просуванню вашого контенту. Наша мета — максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете залишити нашу платформу і забрати виконану роботу з собою. Легко увійти, легко вийти», — написав Маск.

При цьому Маск не описував докладно технічні аспекти нововведення. Щоб зробити контент платним, необхідно перейти в налаштуваннях у пункт Монетизація.

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