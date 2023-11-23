Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото) — Finance.ua

Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото) Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)

В'єтнамський виробник VinFast представив свою нову модель VF7. Компактний електрокросовер надійде в продаж з початку 2024 року за ціною від 35 000 до 49 000 доларів і буде поставлятися на експорт. Про це повідомляється на офіційному сайті VinFast.

Нагадаємо, бренд VinFast — дітище в'єтнамського мільярдера Фам Нят Вионга. Першим успішним його проектом стало підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування «Мівіна» в Харкові. На гроші, отримані від продажу заводу, він вибудував бізнес-імперію у себе на батьківщині.

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Новий VinFast VF7 — електричний кросовер С-класу з дизайном від італійського ательє Torino Design. У нього висока віконна лінія, тоненька діодна оптика та оригінальні задні стійки даху.

Розміри VinFast VF7 2024:

довжина — 4 545 мм;

ширина — 1 890 мм;

висота — 1 636 мм;

колісна база — 2 840 мм.

У салоні відсутній щиток приладів — показання виведені на 12,9-дюймовий центральний дисплей і проєктуються на лобове скло. Оснащення враховує набір систем активної безпеки.

Електромобіль VinFast VF7 запропонований у двох версіях. Передньопривідний 177-сильний варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 150 км/год. Батарея на 60 кВт∙год дає змогу проїхати 375 км без підзарядки. 204-сильна версія з батареєю ємністю 75 кВт∙год здатна подолати 450 км на одному заряді.

Повнопривідна модифікація потужністю 354 к. с. розганяється до сотні за 5,8 с і розвиває 175 км/год. Батарея тут також на 75 кВт∙год, а запас ходу становить 431 км.

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