Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото) — Finance.ua
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Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)

Технології&Авто
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Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)
Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)
В'єтнамський виробник VinFast представив свою нову модель VF7. Компактний електрокросовер надійде в продаж з початку 2024 року за ціною від 35 000 до 49 000 доларів і буде поставлятися на експорт. Про це повідомляється на офіційному сайті VinFast.
Нагадаємо, бренд VinFast — дітище в'єтнамського мільярдера Фам Нят Вионга. Першим успішним його проектом стало підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування «Мівіна» в Харкові. На гроші, отримані від продажу заводу, він вибудував бізнес-імперію у себе на батьківщині.
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Новий VinFast VF7 — електричний кросовер С-класу з дизайном від італійського ательє Torino Design. У нього висока віконна лінія, тоненька діодна оптика та оригінальні задні стійки даху.
Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)

Розміри VinFast VF7 2024:

  • довжина — 4 545 мм;
  • ширина — 1 890 мм;
  • висота — 1 636 мм;
  • колісна база — 2 840 мм.
У салоні відсутній щиток приладів — показання виведені на 12,9-дюймовий центральний дисплей і проєктуються на лобове скло. Оснащення враховує набір систем активної безпеки.
Електромобіль VinFast VF7 запропонований у двох версіях. Передньопривідний 177-сильний варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 150 км/год. Батарея на 60 кВт∙год дає змогу проїхати 375 км без підзарядки. 204-сильна версія з батареєю ємністю 75 кВт∙год здатна подолати 450 км на одному заряді.
Повнопривідна модифікація потужністю 354 к. с. розганяється до сотні за 5,8 с і розвиває 175 км/год. Батарея тут також на 75 кВт∙год, а запас ходу становить 431 км.
Творці «Мівіни» представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)
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