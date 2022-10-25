Твіттер працює над розробкою власного криптовалютного гаманця — Finance.ua

Твіттер працює над розробкою власного криптовалютного гаманця Вчора 19:46 — Фінтех і Картки

Твіттер працює над розробкою власного криптовалютного гаманця

Представники соціальної мережі Twitter працюють над нововведеннями, щоб зробити платформу привабливішою для криптовалютної спільноти, одне з таких — власний крипто-гаманець.

Згідно з інформацією, опублікованою розробницею інтерфейсу програмного забезпечення Джейн Манчун Вонг, Твіттер працює над створенням криптовалютного гаманця.

За словами Джейн Манчун, гаманець підтримуватиме депозити та зняття коштів. Офіційної інформації від представників соцмережі щодо запуску нового функціоналу наразі немає. Втім, користувачі вже розділились на 2 табори: дехто готовий тестувати новинку прямо зараз, а хтось вважає запуск Твіттер-гаманця нерозумною ідеєю.

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Враховуючи, що представники Твіттера минулого тижня підписали угоду про партнерство з популярними NFT-маркетплейсами, можливість запуску крипто-гаманця соцмережі виглядає реальною. NFT-платформи, серед яких OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs та Jump. trade, інтегрують невзаємозамінні токени в режим «tweet tiles», тому користувачі зможуть ділитися своїми NFT у Твіттері.

«Можливість вбудовувати NFT у комплекті з відповідною інформацією та прямим посиланням на продукт стимулюватиме продажі та допоможе відкривати нові та популярні колекції», — повідомили представники Твіттера. Tweet tiles — це новий вид постів, який Twitter запустив ще у серпні. Tweet tiles містять великі зображення та дозволяють змінювати шрифти. Нововведення робить контент у Твіттері більш динамічним, приваблюючи користувачів.

noworries За матеріалами:

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