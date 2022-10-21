Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter — Finance.ua

Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter Вчора 20:20 — Фондовий ринок

Мільярдер Ілон Маск після завершення операції з купівлі Twitter має намір звільнити 75% співробітників компанії, що становить 5500 тисяч осіб.

Про це повідомляє Washington Post

Мільярдер хоче скоротити кількість співробітників до приблизно 2000, залишивши лише кістяк команди. Експерти відзначають, що таке рішення відкине Twitter на роки назад.

«Скорочення чисельності персоналу на 75% означатиме, принаймні, попереднє збільшення вільного грошового потоку і прибутковості, що буде привабливо для інвесторів, охочих взяти участь в угоді», — зазначив аналітик Wedbush ден Айвз.

21 жовтня 2022 року в Адміністрації президента США Джо Байдена заявили про можливі перевірки бізнесу Ілона Маска. Йдеться про перевірку підприємств Маска на відповідність вимогам національної безпеки.

Також не виключена перевірка угоди з купівлі Twitter за $44 млрд супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX.

Одним з елементів угоди з Twitter на $44 млрд є присутність іноземних інвесторів в консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал з Саудівської Аравії, криптобіржа Binance, заснована і керована уродженцем Китаю і фонд національного добробуту Катару.

УНІАН За матеріалами:

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