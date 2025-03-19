Туреччина зменшила закупівлі російської нафти на тлі санкцій США — Finance.ua
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Туреччина зменшила закупівлі російської нафти на тлі санкцій США

Енергетика
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Через санкції, які США запровадили проти енергетичних компаній росії, у січні цього року турецькі нафтопереробні підприємства наразі купують російську нафту щонайменше на 31% менше, як порівняти з минулим роком.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd.
У березні Туреччина імпортувала приблизно 650 тисяч барелів сирої нафти на день, і лише 19% з цього обсягу походить з росії. Для порівняння, минулого року понад 50% імпорту сирої нафти припадало на росію.
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Зараз Туреччина шукає нових постачальників. Зокрема, нафтопереробник Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras) купив партію середньосолодкої нафти з Бразилії, яку зараз перевозить танкер Joao Candido. За даними уряду Туреччини, це перша зафіксована закупівля сирої нафти з Бразилії з 2007 року.
З кінця лютого Tupras планує припинити прийом російської нафти, яка не відповідає ціновому обмеженню, що його встановили країни Великої сімки (G7). Компанія також повідомила, що припинила закупівлі російської нафти марки Urals.
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Бразильська державна нафтова компанія Petrobras продала Туреччині 950 000 барелів нафти Itapu з низьким вмістом сірки (0,25%) для доставки на початку квітня.
Інший нафтопереробний завод у Туреччині належить азербайджанській державній енергетичній компанії Socar, яка минулого року забезпечила 29% імпорту нафти в країну. Проте незрозуміло, яка частина цієї нафти була російською. Socar не відповіла на запити про коментарі.
За матеріалами:
theБабель
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