Туреччина закрила термінал для російської нафти через санкції США — Finance.ua
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Туреччина закрила термінал для російської нафти через санкції США

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Нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини «Дортіол» більше не прийматиме російський імпорт на тлі посилення санкційного тиску з боку США.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія Global Terminal Services (GTS), яка управляє терміналом у південно-східній турецькій провінції Хатай, заявила, що повідомила своїм клієнтам, що не прийматиме жодних товарів з росії.
«GTS вирішила припинити всі можливі зв’язки з російською нафтою і відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть якщо не буде порушень будь-яких законів, правил чи санкцій, вона не прийматиме ні продукцію російського походження, ні будь-яку продукцію, завантажену з росії, як додатковий захід до чинних санкційних правил», — повідомили в GTS.
У заяві йдеться, що всі попередні операції повністю відповідали санкціям, включаючи цінову межу країн «Великої сімки».
«Новий підхід GTS є додатковим заходом щодо усунення наслідків діяльності, який знаходиться за межами її досяжності та контролю, незважаючи на зусилля щодо дотримання всіх застосовних санкцій», — додали в GTS.
За матеріалами:
РБК-Україна
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