Туреччина заблокувала месенджер Discord — Finance.ua
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Туреччина заблокувала месенджер Discord

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На сайті управління інформаційних технологій та комунікацій (турецького регулятора) з’явилася картка про блокування в країні доступу до платформи Discord.
На це пише російське видання «Медіазона».
«discord.com заблокований рішенням Анкарського 1-го Світового суду від 09.10.2024 у справі № 2024/12 907 D. İş», — йдеться у картці про блокування. Іншої інформації на сайті не наводиться.
Месенджер Discord заблокували в рф у зв’язку з порушенням російського законодавства.
Російські користувачі раніше масово скаржилися на збої в роботі Discord, випливає з даних сервісу Downdetector. Месенджер не працював у десктоп і мобільній версіях.
Проблеми в роботі месенджера спостерігаються щонайменше з вересня. На початку осені «Роскомнадзор» почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня «Роскомнадзор» виніс п’ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування, і оштрафував його на 3,5 млн рублів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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