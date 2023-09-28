Туреччина з 1 жовтня постачатиме природний газ у Румунію — Finance.ua
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Туреччина з 1 жовтня постачатиме природний газ у Румунію

Енергетика
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Туреччина з 1 жовтня постачатиме природний газ у Румунію
Туреччина з 1 жовтня постачатиме природний газ у Румунію
Туреччина підписала угоду з Румунією про постачання природного газу, яке розпочнеться 1 жовтня цього року.
Про це повідомляє турецька газо- та нафтопровідна державна компанія BOTAŞ.
«BOTAŞ, яка прагне протягом трьох років увійти до десятки найбільших компаній-експортерів нашої країни, підписала важливу угоду з румунською OMV Petrom, однією з найбільших енергетичних компаній регіону», — повідомили в компанії.
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Зазначається, що підписана угода передбачає постачання природного газу до 4 млн кубометрів на добу та діятиме до 31 березня 2025 року, експорт природного газу з Туреччини до Румунії розпочнеться 1 жовтня 2023 року.
Компанії у рамках підписаної угоди домовилися розвивати співпрацю у сферах технологій транспортування, зберігання, виробництва та зеленої енергетики, а також торгівлі природним газом.
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Раніше турецька компанія BOTAŞ уклала угоди щодо експорту природного газу до Греції, Болгарії та Угорщини та продовжує переговори з іншими країнами та компаніями щодо нових експортних угод.
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Як повідомляв Укрінформ, у квітні цього року було розпочато постачання природного газу з Туреччини до Болгарії відповідно до угоди, підписаної на початку січня. Постачання природного газу до Угорщини планують розпочати наступного року, відповідно до угоди, підписаної у серпні цього року.
У грудні минулого року на північному заході Туреччини відкрили нову чергу підземних газосховищ, що зробило Сіліврійське сховище найбільшим у Європі з об'ємом 4,6 мільярда кубічних метрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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