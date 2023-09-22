Німеччина відновила торгівлю скрапленим газом із росією — Finance.ua

Німеччина відновила торгівлю скрапленим газом із росією
Уряд Німеччини зіткнувся з критикою, оскільки державна компанія SEFE знову починає торгівлю скрапленим природним газом з росією.
Про це пише Bloomberg.
Як повідомляє видання, Securing Energy for Europe GmbH, який є колишнім підрозділом російського газового гіганта ПАТ «Газпром», планує на початку наступного місяця почати завантажувати СПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибірі.
Критики кажуть, що така поведінка суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським СПГ через війну кремля в Україні.
Зазначається, що німецькі порти та газові мережі не беруть участі в цьому процесі. Судно SEFE забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію.
«Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас запевнити політики», — сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи «Ліва партія».
Видання пише, що даний випадок підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку Європейський Союз все більше покладається після того, як росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року.
При цьому, офіційний Берлін виступає проти закупівлі СПГ з росії, хоча і не забороняє його. У січні влада поінформувала компанії, «що буде вживати відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо».
SEFE, колись відома як Gazprom Germania, зіткнулася з фінансовими проблемами через зв’язки з російським газовим гігантом у перші місяці війни минулого року, що спонукало уряд у Берліні втрутитися, щоб зупинити крах фірми. Її бізнес в основному ведеться трейдерами з Лондона та Сінгапуру.
Тепер критики хочуть знати, чому Німеччина дозволяє постачання, якщо її позиція протягом місяців полягала в тому, щоб уникати російського СПГ.
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