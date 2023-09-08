Іспанія стала другим найбільшим покупцем російського газу — Finance.ua

Іспанія стала другим найбільшим покупцем російського газу Сьогодні 17:40 — Енергетика

Іспанія стала другим найбільшим покупцем російського газу

Іспанія, в якій продовжується політична криза після виборів, все більше покладається на російський скраплений природний газ (СПГ) — навіть незважаючи на те, що загальний обсяг його імпорту падає.

Про це свідчать урядові дані, опубліковані в 8 вересня, повідомляє Reuters.

Іспанський імпорт з росії в липні зріс на 65% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, в той час як країна імпортувала на 14% менше газу протягом місяця, йдеться в заяві Міністерства енергетики та навколишнього середовища. В результаті частка російського газу в загальному обсязі імпорту (Іспанія повністю покладається на іноземний газ) зросла до 28% у липні порівняно з 14,5% у тому ж місяці 2022 року.

росія стала другим за величиною іспанським постачальником після Алжиру, який перекачує газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море. У той же час імпорт з основних країн-експортерів (Нігерія, Норвегія, Катар і США) впав у липні.

За перші сім місяців року імпорт російського газу зріс на 70%, склавши 21% від загального обсягу імпорту. Іспанія стала другим найбільшим клієнтом росії.

Іспанія — не єдиний покупець російського газу в Європейському Союзі, незважаючи на офіційну мету ЄС відмовитися від російського викопного палива протягом декількох років. У період з січня по липень країни ЄС імпортували приблизно на 40% більше скрапленого природного газу з росії порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до початку повномасштабної російської війни в Україні, як показав аналіз, проведений активістами минулого тижня, зазначає Reuters.

8 вересня в Брюсселі міністр енергетики Тереза Рібера з Іспанії, яка головує в ЄС на ротаційній основі, заявила, що в короткостроковій перспективі не планується забороняти імпорт російського СПГ, оскільки такий крок спричинить стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.

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