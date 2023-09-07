Російський газ все ще може потрапити на європейський ринок, — CNN Сьогодні 21:33 — Енергетика

Європейські чиновники та аналітики побоюються, що якими б вражаючими не були досягнення Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення Європи далеко не безпечне у довгостроковій перспективі.

Як говориться в матеріалі CNN , найбільше занепокоєння викликає те, що хоча вся Європа диверсифікувала свій імпорт газу, більша частина того, що зараз перебуває в резерві, — це скраплений природний газ (ЗПГ).

«ЗПГ — настільки очевидне рішення, що воно стало пріоритетом, але оскільки ЗПГ є настільки гнучким і продається, його походження трохи складніше відстежити», — говорить Мілан Елкербоут, науковий співробітник Центру досліджень європейської політики.

«Це означає, що побічно частина ЗПГ може надходити з Росії, що, як і раніше, сприятиме їх доходам», — додає він.

Хоча ЄС заявляє, що більшість його ЗПГ купується у США, Катарі та Нігерії, він часто продається на біржах, де контракти укладаються на обсяги без будь-якого посилання на походження.

УНІАН За матеріалами:

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