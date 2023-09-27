Австрія зменшує залежність від російського газу — Finance.ua

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Австрія зменшує залежність від російського газу

Енергетика
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Австрія зменшує залежність від російського газу
Австрія зменшує залежність від російського газу
Австрійська нафтогазова компанія OMV підписала п’ятирічну угоду про постачання газу з норвезькою енергетичною групою Equinor.
Про це повідомляє Reuters.
Починаючи з 1 жовтня, з початком зимового газового сезону в Європі, Equinor поставить 1,1 млрд кубометрів, що збільшить обсяги за існуючими контрактами.
Газ поставлятиметься у віртуальний торговий центр Німеччини THE (Trading Hub Europe) для європейського портфеля OMV та за ціною «на ринкових умовах». Завдяки цим новим обсягам Австрія продовжить свою стратегію диверсифікації газу.
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Австрійська компанія вже закуповує газ в Норвегії через довгострокові постачання зрідженого природного газу через термінал Dutch Gate та Спільну платформу закупівель газу ЄС. OMV також має довгострокові контракти на постачання газу з російським Газпромом терміном до 2040 року.
Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи, обігнавши росію, чиї постачання до Європи скоротилися через війну проти України та вибух трубопроводу Північний потік.
За даними уряду, Австрія, яка не має виходу до моря, як і раніше отримує близько 66% свого імпорту природного газу з росії трубопроводами до Східної Європи, і країна прагне приєднатися до нових маршрутів поставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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