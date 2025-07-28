Туреччина вперше продала свій винищувач п’ятого покоління іншій країні (фото) — Finance.ua
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Туреччина вперше продала свій винищувач п’ятого покоління іншій країні (фото)

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Туреччина вперше продала свій винищувач п’ятого покоління іншій країні (фото)
Туреччина вперше продала свій винищувач п’ятого покоління іншій країні (фото)
Туреччина та Індонезія підписали угоду щодо закупівлі 48 винищувачів п’ятого покоління KAAN. Це сталося на оборонній виставці IDEF25, що проходить у Стамбулі.
Повідомляє Army Recognition.
В Індонезії давно висловлювали зацікавленість новим турецьким літаком. З підписанням контракту сторони завершили всі формальності, необхідні для експорту KAAN до азіатської країни.
Як йдеться у раніше оприлюдненому меморандумі, постачання KAAN мають здійснити впродовж 120 місяців. Вартість 10-річного проєкту оцінюють у більш ніж 10 мільярдів доларів.

Довідка Finance.ua:

  • KAAN є турецьким перспективним винищувачем п’ятого покоління, розробленим Turkish Aerospace Industries (TAI). Дослідний прототип KAAN здійснив свій перший політ у лютому 2024 року.
  • Літак побудований за технологією стелс. Для збереження радіолокаційної малопомітності зброя буде розміщуватися всередині фюзеляжу. Серед іншого, літак може отримати нову турецьку ракету класу «‎повітря-повітря"‎ Gökdoğan, дальність якої становить близько 65 км. Передбачається також, що літак зможе нести крилаті ракети SOM з дальністю близько 250 км.
За матеріалами:
Finance.ua
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