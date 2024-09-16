Туреччина успішно випробувала нову систему ППО «Сталевий купол» — Finance.ua
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Туреччина успішно випробувала нову систему ППО «Сталевий купол»

Технології&Авто
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Туреччина успішно випробувала нову систему ППО «Сталевий купол»
Туреччина успішно випробувала нову систему ППО «Сталевий купол»
Туреччина успішно випробувала систему протиповітряної оборони далекого радіусу SIPER-2, також відому як «Сталевий купол». Система зможе знищувати ракети, винищувачі та інші повітряні цілі.
Про це повідомляє турецьке медіа NTV.
Турецький «Сталевий купол» складається з кількох компонентів, йдеться про зенітно-ракетний комплекс Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерну установку.
Система протиповітряної оборони також обладнана системою ідентифікації цілей «свій-чужий» і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.
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Можливості системи перевірили за допомогою центру управління вогнем, каналу передачі даних, системи запуску ракет та ракети SİPER Product-2. У випробовуваннях брали участь члени Управління оборонної промисловості та збройних сил Туреччини.
За словами очільника управління оборонної промисловості Туреччини Халука Гергюна, система SİPER зможе знищувати такі повітряні цілі як винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу «повітря-земля». Пізніше проведуть дослідження, щоб отримати можливість вражати ще й балістичні ракети.
Першу таку систему планують ввести в експлуатацію турецької армії до кінця цього року.
За матеріалами:
theБабель
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