Туреччина презентувала прототип інноваційного дрона-камікадзе — Finance.ua

Туреччина презентувала прототип інноваційного дрона-камікадзе
Туреччина представила прототип нового дрона-камікадзе, який дозволяє оператору «бачити очима» безпілотника під час польоту. Дрон-камікадзе AZAТ може перебувати в повітрі приблизно 20 хвилин і одночасно передавати зображення на відстань до 2,5 кілометрів.
Про це пише Anadolu.
Турецька компанія Robit Teknoloji представила прототип нового дрона-камікадзе, який дозволяє пілоту дрона максимально ефективно управляти дроном під час польоту.
Як повідомляє агенція, прототип нового дрону AZAT FPV, що на фінальній стадії розробки, представлений на військово-морській оборонній виставці DIMDEX-2024 у Катарі.
«Ми виготовили дві різні моделі, які дозволяють використовувати різні боєприпаси. Це безпілотник з дальністю керування 2,5 кілометри та приблизним часом польоту 20 хвилин. Ми зробили моделі дронів FPV, які є більш придатними для використання у різних країнах, тобто у міжнародному масштабі», — розповів директор з розвитку бізнесу Robit Technology Ібрахім Озбояджі.
Конфігурація безпілотника дозволить використовувати його як для розвідки, так і для ураження ворожих цілей. Вага дрону з повним навантаженням складе 2 кг, він буде здатний переносити вантаж вагою до 800 г. Максимальна тривалість польоту — 20 хвилин. У той же час AZAT FPV зможе передавати дані на відстані до 2,5 км в режимі реального часу.
Зазначається, що найближчим часом буде здійснено перший тестовий політ нового дрона. Проте точна дата випробувань та запуску серійного виробництва наразі не відома.
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