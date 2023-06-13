Туреччина посилить економічну політику і підвищить ВВП на душу населення до $13 тисяч — Finance.ua
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Туреччина посилить економічну політику і підвищить ВВП на душу населення до $13 тисяч

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У Туреччині повідомили про намір посилити економічну політику та збільшити ВВП на душу населення до 13 тисяч доларів — нині ця сума складає 10,7 тис.
Про такі плани повідомив новий віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз у коментарі турецькому державному телеканалу TRT Haber.
«У новому періоді ми реалізуємо програму «Століття Туреччини» (з розвитку країни — ред.). Ми хочемо перемістити Туреччину до групи з вищим доходом. Будемо проводити сильну економічну політику. Хочемо збільшити дохід на душу населення вище 13 тисяч доларів (станом на квітень 2023 року ВВП на душу населення в Туреччині був майже 10,7 тис. дол. США — ред.) «, — повідомив Йилмаз.
Віцепрезидент також наголосив, що в планах — розвивати і надалі технологічну інфраструктуру та оборонну промисловість.
«Це буде процес, у який зроблять свій внесок усі наші регіони. Це буде процес, від якого виграють усі. Ми охопимо всіх: від малого та середнього бізнесу до молоді та жінок. Туреччина буде однією з провідних країн. Ми будемо однією зі зростаючих держав 21 століття», — сказав Йилдиз.
Програма «Століття Туреччини» була основою передвиборчої кампанії президента Ердогана. Програма передбачає сталий та активний розвиток у всіх сферах протягом наступного століття.
За матеріалами:
Укрінформ
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