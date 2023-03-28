Туреччина показала стелс-безпілотник (фото) — Finance.ua

Туреччина показала стелс-безпілотник (фото) Вчора 18:23 — Технології&Авто

Турецька компанія Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-безпілотник ANKA-3, виконаний за аеродинамічною схемою літаючого крила. Про це повідомляє The Drive.

Видання зазначає, що даний літальний апарат, за своїми розмірами можна порівняти з легким винищувачем, призначений для завдання ударів, спостережних місій і застосування як засобів радіоелектронної боротьби. Іншими завданнями безпілотника називається придушення та знищення систем протиповітряної оборони.

Згідно The Drive, застосовувати одноруховий ANKA-3 планується разом з турецьким перспективним стелс-винищувачем TF-X. Розміщувати системи та боєприпаси можна як у внутрішньому відсіку безпілотника, так і на зовнішніх підвісках.

Видання припускає, що за підсумками випробувань конструкція повітрозабірника ANKA-3 може бути змінена.

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