Туреччина підпише довгострокову угоду про постачання СПГ з Total Energies — ЗМІ Вчора 19:13 — Енергетика

Туреччина підпише довгострокову угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Total Energies наступного тижня в Г’юстоні.

Про це повідомляє видання Middle East Eye , передає Укрінформ.

«Десятирічна угода охоплюватиме період, починаючи з 2027 року», — повідомили виданню обізнані джерела, відмовившись уточнити обсяг СПГ , який буде поставлений до Туреччини.

Зазначається, що угода є однією із серії договорів, про які міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини ​​домовилося цьогоріч.

На початку цього місяця турецька державна енергетична компанія BOTAŞ та транснаціональна енергетична корпорація Shell підписали довгострокову угоду про постачання СПГ. Згідно з угодою, компанія Shell буде забезпечувати BOTAŞ приблизно 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу щороку протягом 10 років, починаючи з 2027 року.

Джерела Middle East Eye уточнили, що обговорювана угода з Total Energies передбачає постачання газу до Туреччини меншого обсягу, ніж угода з Shell, але не називали точний обсяг.

У травні Анкара також підписала окрему десятирічну угоду з американським енергетичним гігантом Exxon Mobil щодо постачання країні 2,5 млн тонн СПГ на рік.

Укрінформ За матеріалами:

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