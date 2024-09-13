Туреччина підпише довгострокову угоду про постачання СПГ з Total Energies — ЗМІ
Туреччина підпише довгострокову угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Total Energies наступного тижня в Г’юстоні.
Про це повідомляє видання Middle East Eye, передає Укрінформ.
«Десятирічна угода охоплюватиме період, починаючи з 2027 року», — повідомили виданню обізнані джерела, відмовившись уточнити обсяг СПГ, який буде поставлений до Туреччини.
Зазначається, що угода є однією із серії договорів, про які міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини домовилося цьогоріч.
На початку цього місяця турецька державна енергетична компанія BOTAŞ та транснаціональна енергетична корпорація Shell підписали довгострокову угоду про постачання СПГ. Згідно з угодою, компанія Shell буде забезпечувати BOTAŞ приблизно 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу щороку протягом 10 років, починаючи з 2027 року.
Джерела Middle East Eye уточнили, що обговорювана угода з Total Energies передбачає постачання газу до Туреччини меншого обсягу, ніж угода з Shell, але не називали точний обсяг.
У травні Анкара також підписала окрему десятирічну угоду з американським енергетичним гігантом Exxon Mobil щодо постачання країні 2,5 млн тонн СПГ на рік.
Поділитися новиною