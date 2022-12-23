Туреччина на тлі інфляції підвищує мінімальну зарплату на 55% у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туреччина на тлі інфляції підвищує мінімальну зарплату на 55% у 2023 році

Світ
8
Щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині складе 8 506,80 лір ($455) в 2023 році.
Про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише агентство Reuters.
Це означає 55% зростання мінімальної зарплати у порівнянні з липнем і 100% підвищення у порівнянні з січнем.
Виступаючи на пресконференції раніше, президент Ердоган заявив, що мінімальна заробітна плата може бути знову підвищена протягом року, якщо це необхідно.
Річна інфляція у Туреччині злетіла більш ніж на 85% в останні місяці, але почала потроху знижуватися.
Ердоган сказав, що профспілки роботодавців і працівників не змогли досягти згоди, і уряд втрутився, щоб визначити цифру.
Представники профспілок не були присутні на оголошенні у президентському палаці.
Економісти заявляли, що реальна інфляція у Туреччині набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції оцінила її річний рівень у 186,27%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.