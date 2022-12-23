Туреччина на тлі інфляції підвищує мінімальну зарплату на 55% у 2023 році — Finance.ua

Туреччина на тлі інфляції підвищує мінімальну зарплату на 55% у 2023 році
Щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині складе 8 506,80 лір ($455) в 2023 році.
Про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише агентство Reuters.
Це означає 55% зростання мінімальної зарплати у порівнянні з липнем і 100% підвищення у порівнянні з січнем.
Виступаючи на пресконференції раніше, президент Ердоган заявив, що мінімальна заробітна плата може бути знову підвищена протягом року, якщо це необхідно.
Річна інфляція у Туреччині злетіла більш ніж на 85% в останні місяці, але почала потроху знижуватися.
Ердоган сказав, що профспілки роботодавців і працівників не змогли досягти згоди, і уряд втрутився, щоб визначити цифру.
Представники профспілок не були присутні на оголошенні у президентському палаці.
Економісти заявляли, що реальна інфляція у Туреччині набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції оцінила її річний рівень у 186,27%.
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