Туреччина через землетрус припинила прокачку нафти до середземноморського терміналу — Finance.ua

Туреччина через землетрус припинила прокачку нафти до середземноморського терміналу Сьогодні 16:44 — Енергетика

Туреччина призупинила прокачку сирої нафти до свого експортного терміналу Джейхан на узбережжі Середземного моря в якості запобіжного заходу після землетрусу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

Чиновник, обізнаний з питанням, розповів, що оператор трубопроводів Botas ухвалив таке рішення в понеділок вранці після одного з найпотужніших землетрусів на Близькому Сході за останні роки.

Він додав, що витоків на трубопроводах, що живлять порт, виявлено не було.

Агентство пише, що Джейхан є життєво важливим центром продажу нафти з Північного Іраку та Азербайджану.

Відповідно до даних відстеження суден і завантаження в порту, зібраних Bloomberg, у січні через порт експортували понад 1 млн барелів на день.

Джейханська нафта переважно поставляється на європейські нафтопереробні заводи.

Економічна Правда За матеріалами:

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