Туреччина через землетрус припинила прокачку нафти до середземноморського терміналу — Finance.ua
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Туреччина через землетрус припинила прокачку нафти до середземноморського терміналу

Енергетика
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Туреччина призупинила прокачку сирої нафти до свого експортного терміналу Джейхан на узбережжі Середземного моря в якості запобіжного заходу після землетрусу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.
Чиновник, обізнаний з питанням, розповів, що оператор трубопроводів Botas ухвалив таке рішення в понеділок вранці після одного з найпотужніших землетрусів на Близькому Сході за останні роки.
Він додав, що витоків на трубопроводах, що живлять порт, виявлено не було.
Агентство пише, що Джейхан є життєво важливим центром продажу нафти з Північного Іраку та Азербайджану.
Відповідно до даних відстеження суден і завантаження в порту, зібраних Bloomberg, у січні через порт експортували понад 1 млн барелів на день.
Джейханська нафта переважно поставляється на європейські нафтопереробні заводи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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