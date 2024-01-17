Турецькі банки розривають відносини з російськими на тлі указу Байдена про вторинні санкції — Finance.ua

Турецькі банки розривають відносини з російськими на тлі указу Байдена про вторинні санкції Сьогодні 19:36

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі.

За словами співрозмовників газети, йдеться як про розрив кореспондентських відносин, так і про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Одне з джерел розповіло, що «є винятки — наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії».

«Ситуація для російських банків почала ускладнюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції - у результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями.

Учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками", — пише газета із посиланням на джерела.

Серед великих учасників розрахунків з РФ джерела видання називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 кредитних організацій РФ, і Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах — окремі банки приймали платежі в рублях.

«Банки розривають відносини через тиск з боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї», — додав один із співрозмовників.

Глава «Оптималог» Георгій Властопуло заявив, що «проблеми з Туреччиною почалися з літа», а у відносинах з Китаєм «це поки що точкові історії».

За словами президента митно-логістичного брокера KBT Юлії Шльонської, серйозні проблеми почали виникати наприкінці грудня. За її словами, «банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з Росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із Росії не буде прийнятий: ліри, рублі - не важливо».

Керівник напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у росії Дмитро Суховерш додав, що турецькі банки, які посилили контроль після введення 12-го санкційного пакета ЄС, під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка — товари, які імпортують, не мають бути в санкційних списках.

Економічна Правда За матеріалами:

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