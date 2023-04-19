Турецькі авіакомпанії анонсували нові рейси до Польщі — Finance.ua

Турецькі авіакомпанії анонсували нові рейси до Польщі Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Турецькі авіакомпанії анонсували нові рейси до Польщі

Найбільші турецькі авіакомпанії Turkish Airlines та Pegasus Airlines відкриють нові регулярні рейси до Польщі під час літньої навігації польотів 2023 року.

Turkish Airlines полетить зі Стамбула до Кракова, а Pegasus Airlines вперше зайде на польський ринок з маршрутом Анкара — Варшава. Квитки на нові напрямки вже продаються.

Turkish Airlines

Авіакомпанія відкриє рейси Стамбул — Краків 1 травня. Вона виконуватиме їх тричі на тиждень. Розклад передбачає вечірні вильоти по понеділках та ранкові по середах та п’ятницях. Розклад побудований так, щоб розширити кількість стикувань в аеропорту Стамбула.

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Хоча Turkish Airlines є класичною авіакомпанією, за останній рік авіакомпанія зробила свій базовий сервіс схожим на сервіс бюджетних авіакомпаній.

Зараз найдешевші квитки Turkish Airlines включають харчування, перевезення тільки ручної поклажі 8 кг і не дозволяють обрати місце в літаку безкоштовно. За перевезення багажу необхідно платити додатково або купувати квиток, який включає багаж за замовчуванням.

Pegasus Airlines

Авіакомпанія запустить маршрут Анкара — Варшава 4 червня. Авіакомпанія здійснюватиме ці рейси лише раз на тиждень у неділю вдень.

Pegasus Airlines є лоукостером. Його базовий тариф включає лише ручну поклажу. Обмежень за вагою немає, але габарити валізи не повинні перевищувати 55×40×20 см. Усі інші послуги — харчування, вибір місця, багаж — необхідно оплачувати додатково.

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