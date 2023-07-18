Турецька ліра оновила історичний мінімум після різкого підвищення податку на пальне — Finance.ua
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Турецька ліра оновила історичний мінімум після різкого підвищення податку на пальне

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Турецька ліра оновила історичний мінімум після різкого підвищення податку на пальне
Турецька ліра оновила історичний мінімум після різкого підвищення податку на пальне
Турецька ліра оновила свій історичний мінімум, впавши відносно долара до 26,3 ліри — це сталося після того, як турецька влада підвищила податок на пальне, а також після того, як дефіцит бюджету Туреччини збільшився в сім разів порівняно з минулим роком.
Про це пише Reuters.
«У неділю Туреччина підвищила податок на пальне, щоб допомогти профінансувати збільшення бюджету на 2023 рік на 1,12 трильйона лір (42,2 мільярда доларів) після того, як лютневі землетруси і травневі президентські вибори призвели до різкого зростання витрат.
Попередні дані показали, що дефіцит турецького бюджету в червні збільшився до 219,6 млрд лір (8,37 млрд дол), що в сім разів перевищує дефіцит роком раніше", — пише агентство.
Підвищення податку на пальне може спровокувати інфляцію, пише агентство: у червні вона знизилася до 38,21%, водночас у жовтні 2022 року вона становила рекордні 85,51%.
Мінфін країни розіслав держустановам циркуляр, підписаний міністром фінансів Туреччини Мехметом Сімсеком, у якому нагадується про необхідність скорочувати бюрократичні процедури й ефективно використовувати державні ресурси, пише Anadolu.
У циркулярі було зазначено, що мають бути переглянуті всі витрати бюджету, окрім тих, які пов’язані із землетрусом. «Ми будемо раціоналізувати державні витрати», — написав Сімсек у своєму Twitter.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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