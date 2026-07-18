Тривалість відпусток у різних країнах світу (інфографіка)
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Тривалість законного відпочинку від роботи в Україні, країнах Європи та світу відрізняється. Працевлаштовані українці офіційно можуть відпочивати 24 дні на рік. Це — один з найдовших строків серед європейських держав. Найдовші відпустки серед європейців у жителів Іспанії, Мальти, Франції, Британії та Естонії. Серед інших країн світу найдовший відпочинок мають працівники у Бразилії, ОАЕ та Перу.
Детальніше про тривалість відпусток у різних країнах світу розповідає «Слово і діло».
Тривалість відпусток у країнах Європи
Серед європейських держав найдовші відпустки у працівників, які працевлаштовані офіційно, в Іспанії, Мальті, Франції — 30 днів.
Також майже місяць можуть відпочивати працевлаштовані громадяни у Британії, Естонії — 28 днів. Люксембург — 26. У таких країнах як Австрія, Данія, Норвегія, Швеція законний відпочинок від роботи триває 25 днів.
В Україні щорічна основна відпустка становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік. Для окремих категорій працівників терміни інші: співробітникам до 18 років — 31 день, особам з інвалідністю І та II груп — 30 днів, а ІІІ групи — 26 днів.
Для вчителів та науково-педагогічних працівників передбачений відпочинок до 56 днів. Деякі українці можуть отримати додаткові відпустки, зокрема за роботу із шкідливими умовами праці, особливий характер праці, а також працівникам, які мають дітей. Також свої графіки відпусток у військовослужбовців ЗСУ.
У Німеччині та Фінляндії гарантована законом відпустка також триває 24 дні, у Португалії — 22.
У значній частині європейських країн відпустка триває 20 днів, серед них:
Бельгія,
Болгарія,
Греція,
Ірландія,
Італія,
Кіпр,
Латвія,
Литва,
Нідерланди,
Польща,
Румунія,
Словаччина,
Угорщина,
Хорватія,
Чехія,
Швейцарія.
Тривалість відпустки у фрілансерів або тих, хто працює на себе може відрізнятися від основної, передбаченої законом.
Відпустки в інших країнах світу
Відпочивати 30 днів можуть працівники у Бразилії, ОАЕ та Перу. 28 днів триває законна відпустка у Австралії та Новій Зеландії. У Кенії, Нігерії, ПАР, Саудівській Аравії — 21 день. В Індії — у середньому 18, однак показник різниться у штатах.
Найкоротші відпустки — у Південній Кореї (15 днів — після 1 року роботи), Канаді та Туреччині — 14 днів після 1 року роботи, Ізраїлі та Мексиці — 12 днів після року роботи.
У Японії можна взяти 10 днів відпустки після шести місяців роботи. У Китаї відпустка лише 5 днів. Щодо США, то законом не встановлена обов’язкова щорічна відпустка, вона узгоджується з роботодавцем для кожного випадку окремо.
Також варто додати, що у низці країн Азії тривалість відпустки залежить від стажу роботи. Наприклад, щоб отримати у Китаї замість 5 днів 15, потрібно мати стаж від 20 років. У Японії замість 10 днів відпустки може бути і 20 днів, але стаж роботи має складати понад 6 років.
Тож, як і у випадку з Україною, на інфографіці наведено мінімальний термін щорічної відпустки.