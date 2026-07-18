Тривалість відпусток у різних країнах світу (інфографіка) Сьогодні 21:02

Найдовші законні відпустки у жителів Іспанії, Франції, Бразилії та ОАЕ, Фото: magnific

Тривалість законного відпочинку від роботи в Україні, країнах Європи та світу відрізняється. Працевлаштовані українці офіційно можуть відпочивати 24 дні на рік. Це — один з найдовших строків серед європейських держав. Найдовші відпустки серед європейців у жителів Іспанії, Мальти, Франції, Британії та Естонії. Серед інших країн світу найдовший відпочинок мають працівники у Бразилії, ОАЕ та Перу.

Детальніше про тривалість відпусток у різних країнах світу розповідає «Слово і діло».

Відпустки у країнах Європи та світу, Інфографіка: Слово і діло

Тривалість відпусток у країнах Європи

Серед європейських держав найдовші відпустки у працівників, які працевлаштовані офіційно, в Іспанії, Мальті, Франції — 30 днів.

Також майже місяць можуть відпочивати працевлаштовані громадяни у Британії, Естонії — 28 днів. Люксембург — 26. У таких країнах як Австрія, Данія, Норвегія, Швеція законний відпочинок від роботи триває 25 днів.

В Україні щорічна основна відпустка становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік. Для окремих категорій працівників терміни інші: співробітникам до 18 років — 31 день, особам з інвалідністю І та II груп — 30 днів, а ІІІ групи — 26 днів.

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Для вчителів та науково-педагогічних працівників передбачений відпочинок до 56 днів. Деякі українці можуть отримати додаткові відпустки, зокрема за роботу із шкідливими умовами праці, особливий характер праці, а також працівникам, які мають дітей. Також свої графіки відпусток у військовослужбовців ЗСУ.

У Німеччині та Фінляндії гарантована законом відпустка також триває 24 дні, у Португалії — 22.

У значній частині європейських країн відпустка триває 20 днів, серед них:

Бельгія,

Болгарія,

Греція,

Ірландія,

Італія,

Кіпр,

Латвія,

Литва,

Нідерланди,

Польща,

Румунія,

Словаччина,

Угорщина,

Хорватія,

Чехія,

Швейцарія.

Тривалість відпустки у фрілансерів або тих, хто працює на себе може відрізнятися від основної, передбаченої законом.

Відпустки в інших країнах світу

Відпочивати 30 днів можуть працівники у Бразилії, ОАЕ та Перу. 28 днів триває законна відпустка у Австралії та Новій Зеландії. У Кенії, Нігерії, ПАР, Саудівській Аравії — 21 день. В Індії — у середньому 18, однак показник різниться у штатах.

Найкоротші відпустки — у Південній Кореї (15 днів — після 1 року роботи), Канаді та Туреччині — 14 днів після 1 року роботи, Ізраїлі та Мексиці — 12 днів після року роботи.

У Японії можна взяти 10 днів відпустки після шести місяців роботи. У Китаї відпустка лише 5 днів. Щодо США, то законом не встановлена обов’язкова щорічна відпустка, вона узгоджується з роботодавцем для кожного випадку окремо.

Також варто додати, що у низці країн Азії тривалість відпустки залежить від стажу роботи. Наприклад, щоб отримати у Китаї замість 5 днів 15, потрібно мати стаж від 20 років. У Японії замість 10 днів відпустки може бути і 20 днів, але стаж роботи має складати понад 6 років.

Тож, як і у випадку з Україною, на інфографіці наведено мінімальний термін щорічної відпустки.

Слово і Діло За матеріалами:

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