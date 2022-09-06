Три поширені проблеми MIUI та способи їх усунення — Finance.ua
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Три поширені проблеми MIUI та способи їх усунення

Технології&Авто
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MIUI вважається однією з найпоширеніших оболонок на базі Android. Менше з тим, висока якість складання не позбавляє проблем, що періодично виникають. Про три найпоширеніші незручності та способи їх усунення говоритимемо в цьому матеріалі.
Проблема перша: помилка кишенькового режиму
Кишеньковий режим — це функція, призначена для запобігання активації пристрою під час перебування в тісному місці на кшталт кишені тощо.
На Redmi 8, Redmi Note 9 та інших пристроїв після активації кишенькового режиму на екрані з’являється оповіщення «Не закривайте область навушника». Найчастіша причина збою — неналежна якість датчиків наближення.
Для усунення цього багу найкраще вимкнути кишеньковий режим (Налаштування > Екран блокування > Інше > зсув повзунка у зворотний бік).
Якщо бажання відключати режим кишенькового режиму немає, прибрати напис з екрана можна шляхом «довгого» кліку на клавішу гучності.
Проблема друга: не той розмір значків
Для більшості користувачів розмір значків за замовчуванням цілком підходить. Однак часто виникає потреба адаптувати їх під свої потреби. Зробити це можна шляхом виконання такого ланцюжка дій:
  1. Налаштування > Головний екран > Налаштування головного екрана > Розмір значка.
  2. Виставлення розмірів значків додатків на потрібний рівень.
Проблема третя: недостатня тривалість повідомлень на екрані
Повідомлення відображаються на екрані протягом певного часу, встановленого системою. Однак цей проміжок влаштовує не всіх.
Порядок зміни часу видимості повідомлень:
  1. Налаштування > Дод. налаштування > Доступність > Фізичні > Тайм-аут для виконання дії.
  2. Вибір оптимального варіанта із запропонованих (від 10 с. до 2 хв)
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За матеріалами:
prostomob
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