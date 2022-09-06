Три поширені проблеми MIUI та способи їх усунення — Finance.ua

Три поширені проблеми MIUI та способи їх усунення Вчора 02:06 — Технології&Авто

MIUI вважається однією з найпоширеніших оболонок на базі Android. Менше з тим, висока якість складання не позбавляє проблем, що періодично виникають. Про три найпоширеніші незручності та способи їх усунення говоритимемо в цьому матеріалі.

Проблема перша: помилка кишенькового режиму

Кишеньковий режим — це функція, призначена для запобігання активації пристрою під час перебування в тісному місці на кшталт кишені тощо.

На Redmi 8, Redmi Note 9 та інших пристроїв після активації кишенькового режиму на екрані з’являється оповіщення «Не закривайте область навушника». Найчастіша причина збою — неналежна якість датчиків наближення.

Для усунення цього багу найкраще вимкнути кишеньковий режим (Налаштування > Екран блокування > Інше > зсув повзунка у зворотний бік).

Якщо бажання відключати режим кишенькового режиму немає, прибрати напис з екрана можна шляхом «довгого» кліку на клавішу гучності.

Проблема друга: не той розмір значків

Для більшості користувачів розмір значків за замовчуванням цілком підходить. Однак часто виникає потреба адаптувати їх під свої потреби. Зробити це можна шляхом виконання такого ланцюжка дій:

Налаштування > Головний екран > Налаштування головного екрана > Розмір значка. Виставлення розмірів значків додатків на потрібний рівень.

Проблема третя: недостатня тривалість повідомлень на екрані

Повідомлення відображаються на екрані протягом певного часу, встановленого системою. Однак цей проміжок влаштовує не всіх.

Порядок зміни часу видимості повідомлень:

Налаштування > Дод. налаштування > Доступність > Фізичні > Тайм-аут для виконання дії. Вибір оптимального варіанта із запропонованих (від 10 с. до 2 хв)

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