Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000 — Finance.ua
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Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000

Технології&Авто
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Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000
Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000, nimbusev.com
Американський стартап Nimbus розпочав прийом замовлень на свою першу модель One. Оригінальний триколісний електромобіль поєднує в собі риси автомобіля та мотоцикла.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті бренду.
Nimbus One розробляли з 2019 року, причому засновник стартапу Ліхан Нонг зміг залучити до проєкту 5,1 мільйона доларів інвестицій. Серійна модель уже пройшла всі випробування.
Електричний трицикл Nimbus One досягає всього 2,3 м завдовжки та 0,86 м завширшки. Такі компактні розміри дозволяють на одному стандартному паркомісці помістити відразу три такі електрокари.
Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000
nimbusev.com
Nimbus One має вигляд капсули на колесах. Кузов виконаний зі сталі та міцного пластику й важить усього 375 кг.
У салоні пасажир сидить за водієм, як на мотоциклі. У Nimbus One встановлені стандартні кермо, педалі та навіть подушка безпеки, а показники приладів виведені на спеціальний планшет.
Потужність двигуна Nimbus One поки не розкривають, але відомо, що електрокар може розвинути 80 км/год і розганяється до 50 км/год за 3 с. На поворотах він крениться подібно до мотоцикла: кузов може нахилятися на кут до 33°, а система стабілізації стежить, щоб Nimbus не перекинувся.
Три колеса та знімні батареї: американці готують незвичайний електрокар за $10 000
nimbusev.com
Дві батареї загальною ємністю 9 кВт∙год забезпечують запас ходу 150 км. Зарядити їх можна за 5,5 години, причому це можна зробити навіть у домашніх умовах — батареї легко витягуються з автомобіля.
Виробництво електрокара стартує у вересні 2023 року, але його замовити можна вже зараз, внісши передоплату 100 доларів. Ціна Nimbus One складе лише $10 000, також його можна буде взяти в лізинг за 200 доларів на місяць.
За матеріалами:
Фокус
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