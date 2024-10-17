Три індустріальні парки отримають 170 мільйонів з держбюджету — Finance.ua

Три індустріальні парки отримають 170 мільйонів з держбюджету Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Трьом індустріальним паркам в Україні виділили державну підтримку розміром 171,4 млн. Підтримка стосується ключових проєктів у таких парках — «Біла Церква 2» (Київська область), «ВінІндастрі» (Вінниця) та «Місто скла» (Київська область).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Підписані накази „Біла Церква 2“, „ВінІндастрі“ та „Місто скла“. Сумарно вони отримають 171,4 млн грн, аби модернізувати інфраструктуру. Наприклад, „Біла Церква 2“ на Київщині завдяки програмі від держави зможе побудувати мережі водопостачання, водовідведення та електричні мережі. Парк „ВінІндастрі“ планує поліпшити інфраструктуру. Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн. Наразі вже підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Індустріальні парки отримають відповідне фінансування після проходження усіх необхідних процедур.

Індустріальний парк «Біла Церква 2». Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн. Цей проєкт дозволить покращити інфраструктуру парку, залучаючи нових інвесторів і сприяючи розвитку виробництва в регіоні.

Індустріальний парк «ВінІндастрі». Для забезпечення під’їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередачі держава виділила 79 млн грн. Це забезпечить стабільне електропостачання та створить необхідну логістичну інфраструктуру.

Індустріальний парк «Місто скла». Для розвитку індустріального парку «Місто скла» виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону.

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