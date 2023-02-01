Три газові компанії оштрафували за порушення ліцензійних умов — Finance.ua

Три газові компанії оштрафували за порушення ліцензійних умов Сьогодні 13:32 — Фондовий ринок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала «Уманьгаз», «Шепетівкагаз» та «Вінницягаз» через порушення ліцензійних умов в частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу.

Відповідне рішення було прийняте 31 січня на засіданні НКРЕКП

Зокрема, «Уманьгаз» має сплатити 102 тис. грн штрафу, «Шепетівкагаз» — 51 тис. грн, а «Вінницягаз» — 850 тис грн.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала на ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», АТ «Полтаваобленерго» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн через неналежне інформування споживачів щодо графіків відключень електрики.

Укрінформ За матеріалами:

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