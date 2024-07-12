Три чверті благодійних фондів не подали фінансову звітність за минулий рік — Опендатабот Сьогодні 11:33

Понад 22 тис. благодійних та майже 90 тис. громадських організацій, 76% та 87% відповідно, не подали Держстату фінансову звітність про свою діяльність у 2023 році.

Такі дані оприлюднив Опендатабот.

«22 417 благодійних організацій не подали до Держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом торік офіційно діяли 29 685 благодійних організацій», — йдеться в повідомленні.

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8%, та громадські організації (ГО) — 4,3%.

Серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих організацій.

Аналітики зауважують, що неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу. Така тенденція продовжується вже кілька років. Від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 — 82,4% БО. Серед громадських організацій у 2022 році не звітували 90,8%, у 2021 році — 96,5%.

Найбільше нехтують звітуванням благодійні установи у тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії. Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

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