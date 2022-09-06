Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну — Finance.ua
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Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну

Казна та Політика
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Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну
Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну, Фото: Укрінформ
Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту «Народний Байрактар», вже доставлено в Україну.
Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.
«Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні», — сказав Байрактар.
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Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.
Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Довідка Finance.ua:

  • наприкінці червня Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України;
  • згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу українцям.
  • у серпні Притула повідомив, що його фонд на кошти, що були зібрані українцями для закупівлі безпілотників, купив супутник для ЗСУ.

Що може ICEYE? «Супутник Притули», який купили за гроші українців

За матеріалами:
Укрінформ
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