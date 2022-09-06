Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну — Finance.ua

Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну Вчора 11:15 — Казна та Політика

Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну, Фото: Укрінформ

Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту «Народний Байрактар», вже доставлено в Україну.

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

«Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні», — сказав Байрактар.

Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Довідка Finance.ua:

наприкінці червня Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України;

згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу українцям.

у серпні Притула повідомив, що його фонд на кошти, що були зібрані українцями для закупівлі безпілотників, купив супутник для ЗСУ.

Укрінформ За матеріалами:

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