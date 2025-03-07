Trustee Plus: що пропонує оновлений криптогаманець з вбудованою криптокартою — Finance.ua
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Trustee Plus: що пропонує оновлений криптогаманець з вбудованою криптокартою

Криптовалюта
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Представники Trustee Plus показали абсолютно нову версію свого криптогаманця. Вона поєднує найсучасніші технології управління цифровими активами. Застосунок відкриває користувачам нові можливості для здійснення криптовалютних переказів та оплат у повсякденному житті.
Trustee Plus: що пропонує оновлений криптогаманець з вбудованою криптокартою
Однією з інновацій став функціонал Swipe-to-Send. Щоб переказати кошти іншому користувачеві, достатньо ввести суму і струсити смартфон. Це миттєво здійснює переказ, мінімізуючи кількість кроків.
Значним досягненням є інтеграція фізичної платіжної картки Trustee Plus, що дозволяє здійснювати прямі криптоплатежі безпосередньо з балансу. Користувачі можуть оплачувати покупки в магазинах, ресторанах або на заправках за допомогою звичайних POS-терміналів.
На цю мить картки доступні в європейських країнах, куди переїхали мільйони українців. У найближчому майбутньому компанія планує запустити цю послугу й для користувачів в Україні.
Транзакції здійснюються без посередників і комісій, що робить використання криптовалюти зручніше. Аналітики вже встигли залишити відгуки Trustee Card, які є максимально позитивними.
Персональний IBAN — ще одна важлива нова функція, яка дозволяє здійснювати перекази до 10 000 євро за одну операцію. З нею можна оплачувати комунальні послуги, купувати нерухомість або автомобілі без необхідності звертатися до традиційних банків.
«Ми уважно вислухали наших користувачів і зібрали їх побажання, щоб створити нову версію Trustee Plus. Це більше, ніж просто криптогаманець — це універсальний фінансовий інструмент, що дозволяє користуватися криптовалютами швидко, безпечно та зручно», — підкреслив CEO Trustee Plus Вадим Груша.
Trustee Plus: що пропонує оновлений криптогаманець з вбудованою криптокартою
Значно покращено і технічну підтримку, а інтерфейс став ще простішим і інтуїтивно зрозумілішим. У найближчому майбутньому компанія планує запуск преміум сервісу для VIP-користувачів, що надасть значно покращить рівень обслуговування.
Реферальна програма значно розширена, бо тепер за кожного нового користувача, який оформить картку за рекомендацією, ви отримаєте п’ять євро. Кошти можна залишити собі, поділитися з рефералом або передати йому повністю.
Trustee Plus продовжує впевнено лідирувати на українському та міжнародному ринках. Наприклад, журналісти Incrypted включили продукт компанії до переліку топ-криптогаманців. На додачу до цього, нещодавно профільні спеціалісти представили рейтинг найкращих криптокарток 2025 року, де проєкт займає одне з провідних місць.
З новим Trustee Plus криптовалюти стають не тільки інвестицією, але й важливою частиною щоденних фінансових операцій. Завантажуйте застосунок в App Store чи Google Play та відкрийте нову еру цифрових фінансів.
За матеріалами:
Trustee Plus
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