Trustee Plus дарує святкову можливість: криптокарта безкоштовно — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА
Trustee Plus дарує святкову можливість: криптокарта безкоштовно
Trustee Plus запустила спеціальну пропозицію до зимових свят. З 5 грудня до 5 січня кожен користувач може безкоштовно оформити криптокарту. Для участі в акції достатньо провести сім транзакцій на суму від 50 євро, після чого вартість картки автоматично повернеться на ваш євровий баланс у застосунку.
Trustee Plus — це сучасний сервіс, який поєднує в собі функції криптогаманця і платіжної картки. Додаток дає змогу використовувати криптовалюту для повсякденних покупок — у магазинах, ресторанах та онлайн. Завдяки інтеграції з Google Pay та Apple Pay, оплата стає максимально зручною та швидкою.
Картка Trustee Plus відкриває широкі можливості для фінансових операцій. Максимальні ліміти становлять до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць. Усі транзакції проходять безпосередньо з криптовалютного балансу, що робить використання цифрових активів таким же простим, як і використання звичайних грошей.
На сьогодні додаток Trustee Plus встановили понад 600 тисяч користувачів, а кількість активних карток перевищила 120 тисяч. На платформі вже проведено понад 20 мільйонів торгових операцій, що підтверджує її популярність серед клієнтів.
«Ми постійно вдосконалюємо додаток і додаємо нові функції для зручності користувачів. Тепер повернути 10 євро за картку можна практично миттєво, здійснивши 7 транзакцій на суму понад 50 євро. Ми пишаємося, що це відбувається автоматично і без затримок», — зазначила Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО Trustee Plus.
У 2024 році Trustee Plus було визнано найкращою криптокартою за версією Incrypted, провідного криптомедіа Східної Європи. Високі оцінки на незалежних платформах підтверджують довіру користувачів до продукту.
Компанія також готується до запуску фізичної версії карти. Інтерес до новинки перевершив усі очікування: за першу добу після анонсу було оформлено понад 5000 попередніх замовлень.
Важливим аспектом є робота служби підтримки додатка, де вам пояснять, як придбати Bitcoin, обмінювати стейблкоїни без комісії, usdt як вивести на українську карту, а також скористатися іншими функціями.
Не пропустіть можливість приєднатися до світу цифрових фінансів разом із Trustee Plus — оформіть картку вже сьогодні!
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