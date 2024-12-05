Trustee Plus дарує святкову можливість: криптокарта безкоштовно — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Trustee Plus дарує святкову можливість: криптокарта безкоштовно Сьогодні 11:20 — Криптовалюта

Trustee Plus запустила спеціальну пропозицію до зимових свят. З 5 грудня до 5 січня кожен користувач може безкоштовно оформити криптокарту. Для участі в акції достатньо провести сім транзакцій на суму від 50 євро, після чого вартість картки автоматично повернеться на ваш євровий баланс у застосунку.

Trustee Plus — це сучасний сервіс, який поєднує в собі функції криптогаманця і платіжної картки. Додаток дає змогу використовувати криптовалюту для повсякденних покупок — у магазинах, ресторанах та онлайн. Завдяки інтеграції з Google Pay та Apple Pay, оплата стає максимально зручною та швидкою.

Картка Trustee Plus відкриває широкі можливості для фінансових операцій. Максимальні ліміти становлять до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць. Усі транзакції проходять безпосередньо з криптовалютного балансу, що робить використання цифрових активів таким же простим, як і використання звичайних грошей.

На сьогодні додаток Trustee Plus встановили понад 600 тисяч користувачів, а кількість активних карток перевищила 120 тисяч. На платформі вже проведено понад 20 мільйонів торгових операцій, що підтверджує її популярність серед клієнтів.

«Ми постійно вдосконалюємо додаток і додаємо нові функції для зручності користувачів. Тепер повернути 10 євро за картку можна практично миттєво, здійснивши 7 транзакцій на суму понад 50 євро. Ми пишаємося, що це відбувається автоматично і без затримок», — зазначила Ксенія Житомирська , головний розробник і СТО Trustee Plus.

У 2024 році Trustee Plus було визнано найкращою криптокартою за версією Incrypted , провідного криптомедіа Східної Європи. Високі оцінки на незалежних платформах підтверджують довіру користувачів до продукту.

Компанія також готується до запуску фізичної версії карти. Інтерес до новинки перевершив усі очікування: за першу добу після анонсу було оформлено понад 5000 попередніх замовлень.

Важливим аспектом є робота служби підтримки додатка, де вам пояснять, як придбати Bitcoin, обмінювати стейблкоїни без комісії, usdt як вивести на українську карту , а також скористатися іншими функціями.

Не пропустіть можливість приєднатися до світу цифрових фінансів разом із Trustee Plus — оформіть картку вже сьогодні!

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