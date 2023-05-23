TruCam з’являться ще на 28 ділянках українських доріг (карта) — Finance.ua

TruCam з’являться ще на 28 ділянках українських доріг (карта) Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

TruCam з’являться ще на 28 ділянках українських доріг (карта)

На автомобільних дорогах країни з’являться 28 нових ділянок та буде змінено 24 ділянки, на яких патрульна поліція здійснюватиме вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

«Згадані нововведення були зумовлені проведеним аналізом аварійності на автодорогах держави. Такі ділянки з’являться насамперед на аварійно небезпечних відрізках автодоріг і в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, що скоєнні через перевищення дозволеної швидкості руху», — сказано в повідомленні.

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У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються частково.

Тож, з урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 327 ділянок внесені такі зміни:

додано 28 нових ділянок,

внесено зміни до 27 ділянок,

видалено з переліку 41 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Відтепер на нових 260 ділянках автомобільних доріг працівники поліції здійснюватимуть контроль за швидкісним режимом транспортних засобів за допомогою 137 приладів TruCAM.

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