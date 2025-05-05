Скільки часу ІТ-фахівці витрачають на пошуки нової роботи (інфографіка) — Finance.ua

Скільки часу ІТ-фахівці витрачають на пошуки нової роботи (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Скільки часу ІТ-фахівці витрачають на пошуки нової роботи (інфографіка)

Тривалість пошуку нової роботи за останні два роки зросла. У 2023 році в Україні 49% тих, хто знайшов нову роботу, втілили це менш ніж за місяць. Але за останній рік таких стало значно менше — лише 35%. Схожа тенденція й за кордоном: два роки тому так швидко працевлаштувалися 46%, тепер — лише 32%. Натомість побільшало тих, хто шукає роботу довше ніж два місяці.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

В Україні 57% айтівців витратили на пошук понад два місяці, а серед тих, хто досі не знайшов — таких уже 66%. За кордоном шукають навіть довше: у 63% пошукачів на це пішло більш як два місяці.

Інфографіка: DOU

DevOps/SRE найменше часу проводили в пошуку — як в Україні, так і за кордоном.

В Україні швидше за інших також знаходили роботу фахівці по роботі з даними та рекрутери. Довше за інших триває пошук у фахівців з маркетингу, UI/UX/Product Designers та PM.

За кордоном процес пошуку у QA та аналітиків триваліший, ніж у інших спеціалізацій.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

В Україні час пошуку нової роботи найбільший у джуніорів та інтернів і майже не відрізняється у фахівців інших тайтлів.

За кордоном досвідчені фахівці рівня Senior+ все ж витрачають на пошук дещо менше часу, ніж джуніори та мідли. Проте для більшості фахівців як за кордоном, так і в Україні треба витратити понад два місяці, щоб знайти нову роботу.

І в Україні, і за кордоном трохи швидше знаходять нову роботу ті, хто сам пішов з попередньої роботи. Ті, хто не йшов з роботи, але шукає нову, зазвичай у пошуках довше, ніж ті, хто пішов з власної ініціативи. Можливо, вони більш вибагливі щодо варіантів нової роботи.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

Пошук роботи нині вимагає від айтівців неабиякої активності. 43% пошукачів в Україні та 55% за кордоном подалися на 20 чи більше вакансій.

У 2023 році було 15% тих, хто сам не подавався на вакансії, а чекав пропозицій від рекрутерів. Зараз лише 7% пошукачів розраховують на це. Найчастіше чекають пропозицій від компаній фахівці з Data Science/Data/ML/AI Engineering та DevOps/SRE.

Найбільше заявок на вакансії в Україні відправляють PM, HR/L&D та фахівці з дизайну та UX — більш як половина з них подалися на 20+ позицій.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

Що довше триває пошук, то більше заявок на вакансії подають фахівці. Протягом першого місяця зазвичай надсилають до 20 заявок. За півтора місяця — вже 10−50. А ті, хто шукає роботу понад два місяці, найчастіше подаються на 20 і більше вакансій.

Інфографіка: DOU

Більшість айтівців, які шукали роботу за останній рік, мали хоча б одну співбесіду з роботодавцями. Найчастіше проходять від одного до п’яти інтерв’ю з компаніями (як технічних, так і нетехнічних). Стільки інтерв’ю пройшли 46% пошукачів в Україні та 45% за кордоном.

В Україні більше співбесід за інших проходять РМ, маркетологи, HR/L&D, фахівці з комунікацій і брендингу. За кордоном — QA і аналітики. Інтерни і джуніори в середньому мають менше інтерв’ю і шукають роботу довше, ніж їхні більш досвідчені колеги.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

За місяць пошуку айтівець зазвичай проходить до п’яти інтерв’ю. Ті, хто шукає роботу 1−3 місяці, мають до десяти інтерв’ю. Більш як десять інтерв’ю, як правило, проходять фахівці, які в пошуку понад два місяці.

Активність відгуків на вакансії теж впливає на кількість співбесід з компаніями: що активніше фахівець подається на вакансії, то більше співбесід він проходить. У середньому кількість інтерв’ю в 2−4 рази менша за кількість вакансій, на яку подаються фахівці.

Інфографіка: DOU

59% пошукачів в Україні та 55% за кордоном виконували тестові завдання. Частіше їх дають інтернам, джуніорам і мідлам. Для джунів та інтернів в Україні вони майже обов’язкові: 81% початківців робили тестові.

Найчастіше тестові пропонують фахівцям з комунікацій, PR і брендингу (91% пошукачів їх готували), UI/UX/Product Design (90%), Graphic/Video/2D/3D Design (82%), маркетологам (72%). Найрідше тестові є у DevOps/SRE та SysAdmin/Infrastructure Engineer.

Live-coding інтерв’ю набрали популярності під час пошуку технічних фахівців. Серед айтівців в Україні, які мали хоча б одну співбесіду з компанією за минулий рік, 44% його проходили, за кордоном — 50%.

Найчастіше їх проводять для AQA, розробників і фахівців з Data Science/Data/ML/AI Engineers, а також спеціалістів рівня Senior.

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