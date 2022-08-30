Трійка найкращих банків для малого та середнього бізнесу, — FinAwards-2022 — Finance.ua

Трійка найкращих банків для малого та середнього бізнесу, — FinAwards-2022 Вчора 12:29 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

Одна з номінацій була присвячена найкращим банкам для малого та середнього бізнесу. У ній брали участь банки, які надають комплексне банківське обслуговування для клієнтів МСБ, зокрема ФОП, включно з такими послугами як розрахунково-касове обслуговування, кредитування на розвиток бізнесу, можливість використання дистанційних систем управління рахунками для ведення підприємницької діяльності. Усього номінувалися 23 банки.

Трійка переможців розташувалася так:

Третє місце посів банк Конкорд;

Друге місце відійшло ПриватБанку;

Перше місце присудили ПУМБу.

«Для нас клієнт — найголовніше. Це наша філософія. Ми щодня, коли щось робимо, запитуємо себе: для чого ми це робимо — для себе, для прибутку тобто, або для наших клієнтів. І клієнт завжди перемагає, а не PNL (Profit and Loss — певна величина, яка показує різницю між прибутком і збитками. — Ред.)», — прокоментувала перемогу маркетинг-директорка ПУМБ у Ксенія Сікорська.

За її словами, ПУМБ серед інших банків вирізняє поєднання найкращого сервісу з найкращими умовами.

«Клієнти, яких ми залучаємо, з нами залишаються надовго, бо вони до нас лояльні, а ми лояльні до них», — наголосила Сікорська.

Що цікаво, ще рік тому ПУМБ отримав третє місце премії FinAwards в аналогічній номінації. Друге місце тоді дісталося Ощадбанку, а перше — забрав ПриватБанк.

Довідка Finance.ua:

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) — створили ще 20 листопада 1991 року. Уже 23 грудня банк зареєстрував НБУ, а банківські операції ПУМБ почав здійснювати з квітня 1992 року;

згідно з даними НБУ, станом на 1 січня 2022 року загальні активи ПУМБу оцінювалися в 110,13 млрд грн. Банк залучив 80,65 млрд грн клієнтських коштів, а видав кредитів на 53,09 млрд грн. Кредитний рейтинг банку оцінюється, як uаААА — найвища кредитоспроможність.

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