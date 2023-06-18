Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування — Finance.ua
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Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування

Особисті фінанси
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Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування
Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування
Третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.
Про це свідчать дані опитування від Rakuten Viber. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів з України.
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Як зменшились доходи

В 40% працюючих українців доходи зменшилися за період війни: 31% опитаних відповіли, що заробітна плата стала значно меншою, ще 9% — що дохід знизився, але несуттєво. 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним, а в 5% заробітна плата стала навіть більшою.

Чи є робота

Серед опитаних більше третини не працюють на даний момент: 9% українців втратили роботу й знаходяться в активному пошуку, 5% не працюють і не шукають.
Також 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання, або вже на пенсії.
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На питання «Чи змінилася у вас ситуація з роботою та доходом після 24 лютого» відповіді розподілилися наступним чином:
  • працюю і дохід не змінився — 15%;
  • працюю, дохід навіть зріс — 5%;
  • працюю, дохід зменшився, але несуттєво — 9%;
  • працюю, але дохід значно зменшився — 31%;
  • втратив роботу й знаходжуся в активному пошуку — 9%;
  • не працюю і наразі не шукаю роботу — 5%;
  • не працюю, оскільки ще вчуся / вже на пенсії — 26%.
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Формат роботи

Більше половини (59%) респондентів відповіли, що вони працюють лише офлайн. І навпаки, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів в офісі, кілька — з дому.
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За матеріалами:
Finance.ua
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