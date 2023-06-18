Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування — Finance.ua

Третина українців заробляє суттєво менше, ніж до повномасштабної війни - опитування
Третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.
Про це свідчать дані опитування від Rakuten Viber. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів з України.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Як зменшились доходи
В 40% працюючих українців доходи зменшилися за період війни: 31% опитаних відповіли, що заробітна плата стала значно меншою, ще 9% — що дохід знизився, але несуттєво. 15% респондентів зазначили, що дохід залишився незмінним, а в 5% заробітна плата стала навіть більшою.
Чи є робота
Серед опитаних більше третини не працюють на даний момент: 9% українців втратили роботу й знаходяться в активному пошуку, 5% не працюють і не шукають.
Також 26% не мають роботи, оскільки ще проходять навчання, або вже на пенсії.
На питання «Чи змінилася у вас ситуація з роботою та доходом після 24 лютого» відповіді розподілилися наступним чином:
- працюю і дохід не змінився — 15%;
- працюю, дохід навіть зріс — 5%;
- працюю, дохід зменшився, але несуттєво — 9%;
- працюю, але дохід значно зменшився — 31%;
- втратив роботу й знаходжуся в активному пошуку — 9%;
- не працюю і наразі не шукаю роботу — 5%;
- не працюю, оскільки ще вчуся / вже на пенсії — 26%.
Формат роботи
Більше половини (59%) респондентів відповіли, що вони працюють лише офлайн. І навпаки, 22% опитаних працюють в онлайн-режимі. Ще 19% респондентів мають гібридний графік роботи: кілька днів в офісі, кілька — з дому.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною