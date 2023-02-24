Тренди українського фрілансу 2023 (дослідження) — Finance.ua

Тренди українського фрілансу 2023 (дослідження) Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Тренди українського фрілансу 2023 (дослідження)

В Україні досить низький (50%) відсоток спеціалістів, для яких фріланс — єдине джерело їхнього доходу.

Про це свідчать дані дослідження українського сервісу Freelancehunt

У світі майже 70% спеціалістів працюють виключно на фрілансі й ця тенденція буде розвиватися й у нас.

Крім того, на думку аналітиків сервісу, все більше підприємців будуть використовувати саме фріланс як джерело кваліфікованих спеціалістів для розвитку бізнесу.

Фріланс ставатиме єдиним джерелом доходу

Приблизно 50% фрілансерів на сервісі Freelancehunt стверджують, що фріланс — єдине джерело їхнього доходу. Варто зазначити, що більшість з них віком 24-45 років, майже половина має сім’ю, 34% мають дітей. Усе це підтверджує стабільність їхніх доходів на фрілансі, адже це не просто проєктна робота, а спосіб забезпечити для своєї родини комфортні умови проживання.

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Доля фрілансерів, для яких фріланс є єдиним джерелом доходу, знизилася з 57% у 2021 році до 50% у 2022 році. Основним фактором, який на це вплинув, стала війна. Жителі України шукали джерела додаткового заробітку. Очікуємо, що у 2023 році кількість спеціалістів, які працюють тільки на фрілансі, повернеться до рівня 2021 року і буде зростати.

При цьому у світі майже 70% спеціалістів працюють виключно на фрілансі без додаткового джерела доходу. У Європі цей показник сягає 77%, у Центральній Америці та на Ближньому Сході — понад 40%.

Soft skills важливіші за hard

У 2023 році мало просто розробляти сайт чи створювати дизайн. Тепер потрібно ще й правильно комунікувати, влучно продавати послуги, вміти швидко адаптуватися до нових реалій. Одна з найважливіших навичок — тайм-менеджмент.

Фрілансерам необхідно навчитись якісно управляти робочим часом і правильно розставляти пріоритети, адже поки є світло, зв’язок та безпечні умови, треба працювати. Більше немає часу на роздуми та повільне виконання завдань.

Фріланс як джерело кваліфікованих спеціалістів

Як зазначають у Freelancehunt, 9 з 10 IT-менеджерів зі всього світу стверджують, що їм довелося б відкладати, скасовувати чи подовжувати дедлайн проєкту, якби вони не мали позаштатної допомоги. Більш ніж половина IT-команд звертаються по допомогу до фрілансерів, щоб отримати навички, які недоступні зараз усередині команди. У такого підходу є декілька переваг:

спеціалістів простіше і швидше знайти на фрілансі;

набагато зручніша співпраця, адже не потрібно забезпечувати робоче місце, винаймати офіс тощо;

вигідніше, оскільки плата йде не за години, а за конкретні результати;

фрілансери відповідальні та більше адаптовані до ймовірних змін;

це дешевше, зручніше, швидше, ніж збирати нову команду в офіс.

Українські підприємці теж якомога частіше залучають віддалених працівників на проєктній основі, щоб розв’язати конкретні завдання.

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