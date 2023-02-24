Тренди українського фрілансу 2023 (дослідження) — Finance.ua

Тренди українського фрілансу 2023 (дослідження)
В Україні досить низький (50%) відсоток спеціалістів, для яких фріланс — єдине джерело їхнього доходу.
Про це свідчать дані дослідження українського сервісу Freelancehunt.
У світі майже 70% спеціалістів працюють виключно на фрілансі й ця тенденція буде розвиватися й у нас.
Крім того, на думку аналітиків сервісу, все більше підприємців будуть використовувати саме фріланс як джерело кваліфікованих спеціалістів для розвитку бізнесу.
Фріланс ставатиме єдиним джерелом доходу
Приблизно 50% фрілансерів на сервісі Freelancehunt стверджують, що фріланс — єдине джерело їхнього доходу. Варто зазначити, що більшість з них віком 24-45 років, майже половина має сім’ю, 34% мають дітей. Усе це підтверджує стабільність їхніх доходів на фрілансі, адже це не просто проєктна робота, а спосіб забезпечити для своєї родини комфортні умови проживання.
Доля фрілансерів, для яких фріланс є єдиним джерелом доходу, знизилася з 57% у 2021 році до 50% у 2022 році. Основним фактором, який на це вплинув, стала війна. Жителі України шукали джерела додаткового заробітку. Очікуємо, що у 2023 році кількість спеціалістів, які працюють тільки на фрілансі, повернеться до рівня 2021 року і буде зростати.
При цьому у світі майже 70% спеціалістів працюють виключно на фрілансі без додаткового джерела доходу. У Європі цей показник сягає 77%, у Центральній Америці та на Ближньому Сході — понад 40%.
Soft skills важливіші за hard
У 2023 році мало просто розробляти сайт чи створювати дизайн. Тепер потрібно ще й правильно комунікувати, влучно продавати послуги, вміти швидко адаптуватися до нових реалій. Одна з найважливіших навичок — тайм-менеджмент.
Кредит до зарплати 💸
Фрілансерам необхідно навчитись якісно управляти робочим часом і правильно розставляти пріоритети, адже поки є світло, зв’язок та безпечні умови, треба працювати. Більше немає часу на роздуми та повільне виконання завдань.
Фріланс як джерело кваліфікованих спеціалістів
Як зазначають у Freelancehunt, 9 з 10 IT-менеджерів зі всього світу стверджують, що їм довелося б відкладати, скасовувати чи подовжувати дедлайн проєкту, якби вони не мали позаштатної допомоги. Більш ніж половина IT-команд звертаються по допомогу до фрілансерів, щоб отримати навички, які недоступні зараз усередині команди. У такого підходу є декілька переваг:
- спеціалістів простіше і швидше знайти на фрілансі;
- набагато зручніша співпраця, адже не потрібно забезпечувати робоче місце, винаймати офіс тощо;
- вигідніше, оскільки плата йде не за години, а за конкретні результати;
- фрілансери відповідальні та більше адаптовані до ймовірних змін;
- це дешевше, зручніше, швидше, ніж збирати нову команду в офіс.
Українські підприємці теж якомога частіше залучають віддалених працівників на проєктній основі, щоб розв’язати конкретні завдання.
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