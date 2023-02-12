Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році — Finance.ua

Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році
Upwork, світовий ринок праці, який об’єднує компанії з незалежними талантами, оголосив найбільш затребувані навички, які, як очікується, організації шукатимуть у кваліфікованих професіоналів у 2023 році
Про це пише портал budni.rabota.ua.
Серед переліку найбільш затребуваних навичок найвищий річний приріст спостерігається у сфері продажів та розвитку бізнесу (54%), введення даних (47%), бухгалтерського обліку (45%) та 3D-анімації (44%).
Топ-10 найбільш затребуваних технічних навичок на 2023 рік за версією Upwork:
- Full Stack Development;
- Front-End Development;
- Back-End Development;
- Mobile App Development;
- Web Design;
- Ecommerce Website Development;
- UX/UI Design;
- CMS Development;
- Manual Testing;
- Scripting & Automation.
Топ-10 найбільш затребуваних маркетингових навичок на 2023 рік:
- SEO;
- Маркетинг у соціальних мережах;
- Інший цифровий маркетинг;
- Лідогенерація;
- Продажі та розвиток бізнесу;
- Телемаркетинг;
- Пошуковий маркетинг;
- Email-маркетинг;
- Маркетингова стратегія;
- Автоматизація маркетингу.
Топ-10 найбільш затребуваних навичок обслуговування клієнтів та підтримки адміністраторів на 2023 рік:
- Email, Phone & Chat Support;
- General Virtual Assistance;
- Введення даних;
- Управління цифровими проєктами;
- Загальні дослідницькі послуги;
- Технічна підтримка;
- Дропшиппінг та обробка замовлень;
- Управління спільнотою;
- Дослідження ринку;
- Транскрипція.
Топ-10 найбільш затребуваних бухгалтерських та консалтингових навичок на 2023 рік:
- Бухгалтерський облік;
- Рекрутинг та пошук талантів;
- Bookkeeping;
- Фінансовий аналіз і моделювання;
- Управлінський консалтинг;
- Розробка навчальних програм;
- Управління персоналом;
- Бізнес-аналіз і стратегія;
- Податкова підготовка;
- Фінансовий менеджмент/CFO.
Топ-10 найбільш затребуваних дизайнерських та креативних навичок на 2023 рік:
- Графічний дизайн;
- Відеомонтаж;
- Ілюстрація;
- 3D-анімація;
- Дизайн презентацій;
- Редагування зображень;
- Мультфільми та комікси;
- Продуктовий та промисловий дизайн;
- 2D-анімація;
- Відеопродакшн.
Англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на онлайн школу нового покоління Englishdom.com. Займатись англійською можна онлайн в будь-якому місці і в будь-який час. Для уроку потрібен тільки інтернет. Крім того, школа надає всім українцям промокод PrayForUkraine на знижку 15%.
Хочу вивчати англійську в Englishdom.com 📚
Поділитися новиною