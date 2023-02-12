Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році — Finance.ua

Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році

Upwork, світовий ринок праці, який об’єднує компанії з незалежними талантами, оголосив найбільш затребувані навички, які, як очікується, організації шукатимуть у кваліфікованих професіоналів у 2023 році

Про це пише портал budni.rabota.ua.

Серед переліку найбільш затребуваних навичок найвищий річний приріст спостерігається у сфері продажів та розвитку бізнесу (54%), введення даних (47%), бухгалтерського обліку (45%) та 3D-анімації (44%).

Топ-10 найбільш затребуваних технічних навичок на 2023 рік за версією Upwork:

Full Stack Development;

Front-End Development;

Back-End Development;

Mobile App Development;

Web Design;

Ecommerce Website Development;

UX/UI Design;

CMS Development;

Manual Testing;

Scripting & Automation.

Топ-10 найбільш затребуваних маркетингових навичок на 2023 рік:

SEO;

Маркетинг у соціальних мережах;

Інший цифровий маркетинг;

Лідогенерація;

Продажі та розвиток бізнесу;

Телемаркетинг;

Пошуковий маркетинг;

Email-маркетинг;

Маркетингова стратегія;

Автоматизація маркетингу.

Топ-10 найбільш затребуваних навичок обслуговування клієнтів та підтримки адміністраторів на 2023 рік:

Email, Phone & Chat Support;

General Virtual Assistance;

Введення даних;

Управління цифровими проєктами;

Загальні дослідницькі послуги;

Технічна підтримка;

Дропшиппінг та обробка замовлень;

Управління спільнотою;

Дослідження ринку;

Транскрипція.

Топ-10 найбільш затребуваних бухгалтерських та консалтингових навичок на 2023 рік:

Бухгалтерський облік;

Рекрутинг та пошук талантів;

Bookkeeping;

Фінансовий аналіз і моделювання;

Управлінський консалтинг;

Розробка навчальних програм;

Управління персоналом;

Бізнес-аналіз і стратегія;

Податкова підготовка;

Фінансовий менеджмент/CFO.

Топ-10 найбільш затребуваних дизайнерських та креативних навичок на 2023 рік:

Графічний дизайн;

Відеомонтаж;

Ілюстрація;

3D-анімація;

Дизайн презентацій;

Редагування зображень;

Мультфільми та комікси;

Продуктовий та промисловий дизайн;

2D-анімація;

Відеопродакшн.

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