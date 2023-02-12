Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році — Finance.ua
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Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році

Особисті фінанси
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Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році
Найбільш затребувані навички для фрилансерів у 2023 році
Upwork, світовий ринок праці, який об’єднує компанії з незалежними талантами, оголосив найбільш затребувані навички, які, як очікується, організації шукатимуть у кваліфікованих професіоналів у 2023 році
Про це пише портал budni.rabota.ua.
Серед переліку найбільш затребуваних навичок найвищий річний приріст спостерігається у сфері продажів та розвитку бізнесу (54%), введення даних (47%), бухгалтерського обліку (45%) та 3D-анімації (44%).
Топ-10 найбільш затребуваних технічних навичок на 2023 рік за версією Upwork:
  • Full Stack Development;
  • Front-End Development;
  • Back-End Development;
  • Mobile App Development;
  • Web Design;
  • Ecommerce Website Development;
  • UX/UI Design;
  • CMS Development;
  • Manual Testing;
  • Scripting & Automation.
Топ-10 найбільш затребуваних маркетингових навичок на 2023 рік:
  • SEO;
  • Маркетинг у соціальних мережах;
  • Інший цифровий маркетинг;
  • Лідогенерація;
  • Продажі та розвиток бізнесу;
  • Телемаркетинг;
  • Пошуковий маркетинг;
  • Email-маркетинг;
  • Маркетингова стратегія;
  • Автоматизація маркетингу.
Топ-10 найбільш затребуваних навичок обслуговування клієнтів та підтримки адміністраторів на 2023 рік:
  • Email, Phone & Chat Support;
  • General Virtual Assistance;
  • Введення даних;
  • Управління цифровими проєктами;
  • Загальні дослідницькі послуги;
  • Технічна підтримка;
  • Дропшиппінг та обробка замовлень;
  • Управління спільнотою;
  • Дослідження ринку;
  • Транскрипція.
Топ-10 найбільш затребуваних бухгалтерських та консалтингових навичок на 2023 рік:
  • Бухгалтерський облік;
  • Рекрутинг та пошук талантів;
  • Bookkeeping;
  • Фінансовий аналіз і моделювання;
  • Управлінський консалтинг;
  • Розробка навчальних програм;
  • Управління персоналом;
  • Бізнес-аналіз і стратегія;
  • Податкова підготовка;
  • Фінансовий менеджмент/CFO.
Топ-10 найбільш затребуваних дизайнерських та креативних навичок на 2023 рік:
  • Графічний дизайн;
  • Відеомонтаж;
  • Ілюстрація;
  • 3D-анімація;
  • Дизайн презентацій;
  • Редагування зображень;
  • Мультфільми та комікси;
  • Продуктовий та промисловий дизайн;
  • 2D-анімація;
  • Відеопродакшн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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