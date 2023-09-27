Тренд на глобалізацію завершився: світова торгівля скоротилася максимально за два роки — Finance.ua

Тренд на глобалізацію завершився: світова торгівля скоротилася максимально за два роки Сьогодні 05:20 — Світ

Тренд на глобалізацію завершився: світова торгівля скоротилася максимально за два роки

Обсяги світової торгівлі в липні впали на максимальні за два роки 3,2% у річному вираженні.

Про це йдеться в дослідженні World Trade Monitor Бюро економічного аналізу міністерства економіки та кліматичної політики Нідерландів.

Уточнюється, що падіння обороту прискорилося порівняно з 2,4% у червні. Водночас у Capital Economics допускають досягнення обсягами торгівлі дна через кілька місяців.

Порівняно з червнем обсяги транскордонної торгівлі скоротилися на 0,6% позаминулого місяця, чому багато в чому сприяла динаміка показників Китаю (імпорт: -5,2%, експорт: -2,9%).

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