ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність — Finance.ua

ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність Вчора 10:33 — Казна та Політика

ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність

Рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.

Про це йдеться в ухвал і суду, опублікованій у Єдиному судовому реєстрі.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження в цій справі компанії Jupiter Nine Trust Company Limited колишнього власника частки в ТРЦ Ocean Plaza Аркадія Ротенберга. У зв’язку з цим рішення набрало законної сили.

Апеляція була відхилена на підставі того, що Jupiter Nine Trust Company Limited в особі директора не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінʼюста про застосування санкції.

Попереднім рішенням ВАКС в дохід держави було стягнуто:

100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited Ethoder Investments Limited; 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

ІС «Либідь» є безпосереднім власником Ocean Plaza і належить ТОВ «Авангард-Віларті».

Нагадуємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема — Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.