ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність — Finance.ua
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ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність

Казна та Політика
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ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність
ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність
Рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.
Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному судовому реєстрі.
Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження в цій справі компанії Jupiter Nine Trust Company Limited колишнього власника частки в ТРЦ Ocean Plaza Аркадія Ротенберга. У зв’язку з цим рішення набрало законної сили.
Апеляція була відхилена на підставі того, що Jupiter Nine Trust Company Limited в особі директора не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінʼюста про застосування санкції.
Попереднім рішенням ВАКС в дохід держави було стягнуто:
  • 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited Ethoder Investments Limited; 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».
  • ІС «Либідь» є безпосереднім власником Ocean Plaza і належить ТОВ «Авангард-Віларті».
Нагадуємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема — Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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