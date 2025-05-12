Трампу подарують «летючий палац» (фото) — Finance.ua

Трампу подарують «летючий палац» (фото) Сьогодні 18:00

Трампу подарують «летючий палац» (фото)

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийме в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747−8.

Про це з посиланням на власні джерела пише ABC News.

Через надзвичайно розкішний інтерʼєр літак, який готують у якості подарунку, називають «летючим палацом». Найімовірніше, це стане найрозкішнішим з усіх подарунків Сполученим Штатам від іноземних урядів, зазначає сайт.

За даними ABC News, офіційно про подарунок оголосять наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар. Також американський лідер завітає до Саудівської Аравії, Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Дональд Трамп вже оглядав «летючий палац» в аеропорту Вест-Палм-Біч у лютому.

При чому американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав. Та джерела ABC News запевняють, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета.

Вони стверджують, що Міноборони має право прийняти цей літак як подарунок і передати його фонду президентської бібліотеки Трампа після завершення його президентства. Тоді це віжбудеться без порушень законів про хабарництво чи заборони на отримання подарунків від іноземних держав.

Генеральна прокурорка Пем Бонді й головний юрисконсульт Білого дому Девід Варрінгтон вважають це юридично допустимим, якщо літак передадуть до 1 січня 2029 року. Тобто, Трамп зможе користуватися ним до завершення свого президентського терміну.

Спочатку Boeing 747−8 отримають Військово-повітряні сили США, які модифікують його до військових стандартів для перевезення президента США. Потім, не пізніше за 1 січня 2029 року, літак передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа. Усі витрати покриватиме ВПС США.

Авіаексперти оцінюють вартість літака приблизно в $400 млн. без урахування додаткового обладнання для безпеки та зв’язку.

Зараз флот Air Force One складається з двох літаків Boeing 747−200, які перебувають в експлуатації з 1990 року. Їх вирішили замінити ще у 2018 році, але це постійно відкладають через перевищення бюджету.

Економічна Правда За матеріалами:

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