Трамп заявив, що вітроенергетика «вбиває» країни і кар’єри політиків
Президент США Дональд Трамп укотре різко висловився щодо використання відновлюваної енергетики, зокрема вітрових електростанцій.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Дивовижний феномен. Будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є мертвою. Її витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене», — зазначив Трамп.
За його словами, «вітряки вбивають не лише птахів, вони „вбивають“ багатьох поганих політиків, які втрачають через них свої посади».
Трамп неодноразово виступав з публічною критикою зеленої енергетики й на підтримку викопних джерел палива. Він часто говорить про негативний вплив відновлюваних технологій, не надаючи при цьому конкретних даних.
За матеріалами:
Укрінформ
