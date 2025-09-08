Трамп заявив, що вітроенергетика «вбиває» країни і кар’єри політиків
Президент США Дональд Трамп укотре різко висловився щодо використання відновлюваної енергетики, зокрема вітрових електростанцій.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Дивовижний феномен. Будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є мертвою. Її витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене», — зазначив Трамп.
За його словами, «вітряки вбивають не лише птахів, вони „вбивають“ багатьох поганих політиків, які втрачають через них свої посади».
Трамп неодноразово виступав з публічною критикою зеленої енергетики й на підтримку викопних джерел палива. Він часто говорить про негативний вплив відновлюваних технологій, не надаючи при цьому конкретних даних.
Поділитися новиною
Також за темою
Найзатребуваніші площі купівлі та продажу землі — які регіони
Трамп заявив, що вітроенергетика «вбиває» країни і кар’єри політиків
У Дніпрі викрили групу осіб, що постачали сільгосппродукцію в росію
Оформлення довіреності в Україні: що треба знати
У Польщі оновили законопроєкт про 800+: до чого готуватися українцям
АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 75 автозаправок групи Приват