Малий бізнес у росії витісняють з ринку

У росії стрімко подорожчав доступ до відкритих державних даних, якими користуються бізнес і громадяни, зокрема вартість сервісів для перевірки контрагентів і нерухомості зросла у десятки разів.

«Ціна пакета зі ста виписок із реєстру нерухомості піднялася з 910 рублів до 29 тисяч, а підписка на Системи професійного аналізу ринків і компаній чи „Контур.Фокус“ сягає від 15 до 50 тисяч рублів щомісяця. Для малого бізнесу це означає додаткові витрати, які можуть становити понад 7% від усіх операційних витрат», — ідеться в повідомленні.

Як пояснили у СЗРУ, малі підприємці фактично витісняються з ринку через інформаційну нерівність, оскільки формально відкриті державні дані стають недоступними без дорогих комерційних сервісів.

Найбільше страждають галузі будівництва, торгівлі та фінансових послуг, а також рієлторські компанії.

«Причиною здорожчання називають зростання витрат на обслуговування реєстрів, але фактично воно стало наслідком війни проти України, що призвела до інфляції, економічної ізоляції та загального зростання витрат для бізнесу», — зауважили у розвідці.

Крім того, додатковим ударом по бізнесу стало звуження доступу до баз даних у самій росії.

За даними СЗРУ, чимало відомостей, які раніше були у відкритому доступі, зараз обмежені, а протягом останніх трьох років силовики активно закривають нелегальні бази, що використовувалися як дешевша альтернатива.

Таким чином, підприємці втратили навіть неофіційні шляхи перевірки інформації.

