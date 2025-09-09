0 800 307 555
Понад 20%: експорт Китаю до росії в серпні 2025 року зазнав найбільшого падіння з лютого

10
Експорт Китаю до росії в серпні 2025 року зазнав найбільшого падіння з лютого, тоді як імпорт впав на двозначні цифри у відсотковому відношенні після зростання в липні.
Про це пише Reuters.
Поставки китайських товарів на російський ринок впали на 16,4% в річному вимірі — вдвічі більше, ніж у липні, коли скорочення становило 8,6%.
Детальні дані китайської митниці (за 8 місяців вони поки недоступні) показують, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини: нафти — на 11%, нафтопродуктів — на 28%, СПГ — на 13%, деревини та вугілля — на 10% (за січень-травень).
Спад обороту з головним торговельним партнером росії викликав занепокоєння в Кремлі, розповідали раніше джерела Reuters.
«Китай не поводиться як союзник, — скаржився один із співрозмовників агентства, близький до уряду. — Іноді він нас підводить і зупиняє платежі, іноді наживається на нас, а іноді просто грабує. У цьому немає нічого союзницького»
За словами джерел Reuters, збільшення Китаєм закупівель російської сировини було серед головних тем візиту Володимира Путіна, який відбувся з 3 по 6 вересня. Однак домогтися нових великих угод російському президенту не вдалося.
Путін домовився збільшити поставки газу до КНР з 2031 року по діючих трубопроводах («Силі Сибіру» і Далекосхідному маршруту).
Однак обсяг нових контрактів — 8 млрд кубометрів щорічно — становить лише 1,1% від видобутку газу в росії і 4% від колишнього експорту «Газпрому» до Євросоюзу (200 млрд кубів на рік).
За матеріалами:
Українські Новини
