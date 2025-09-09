FinRetail 2025: що стане головним викликом конференції Сьогодні 11:07

FinRetail 2025: що стане головним викликом конференції

FinRetail 2025: Перезавантаження — це практична конференція на перетині фінансів, рітейлу, екомерсу та технологій. Вона відбудеться в Києві вже 16 вересня. Захід збере в одному місці роздрібних торговців, банкірів, лідерів технологій, інвесторів та всіх зацікавлених у розвитку українських бізнесів.

Сьогодні ринок працює в абсолютно нових умовах, де клієнт більше не розділяє банк, маркетплейс чи магазин, а хоче отримувати всі послуги в одному місці. Для цього рітейлери, банки, фінтех і сервіси мають працювати як одне ціле. Саме з цей виклик стане лейтмотивом FinRetail 2025.

Спікери та теми

Спікерами конференції стануть провідні експерти ринку — представники Верхоної Ради, Кабміну, НБУ, банків та успішних українських бізнесів. Вони зберуться в одному місці, щоб відповісти на головне питання — як працювати з клієнтами в абсолютно нових умовах ринку.

Зокрема, експерти проведуть дискусію на тему «Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси». Модератором розмови стане Марина Авдеєва, співвласниця «Арсенал Страхування». Участь у дискусії візьмуть СЕО RozetkaPay Олександр Лапко, Олексій Рубан директор з інновацій, NovaPay, СМО Ощадбанку Сергій Грабчак, керівник цифрових сервісів «Вчасно» Антон Скоков.

Серед спікерів, які готують одиночні виступи, будуть:

Ольга Неділько, виконавча директорка iPay.ua. Тема виступу: «Тихі інновації: як технології, що непомітні, формують лояльність і прибуток».

Дмитро Михайленко, керуючий партнер Crowe Mikhailenko, президент Асоціації податкових консультантів, голова Комітету підприємців з податкових питань при ТПП України, Голова податкового комітету КБУ. Тема виступу: «Кешлес, фінтех і податки: податкова інфраструктура під нову модель бізнесу».

Олег Спірін, CEO e-commerce напряму Varus. Тема виступу: «Їжа за підпискою та маркетплейс Varus: нова стратегія e‑grocery в Україні».

Повний перелік спікерів та програма заходу — за посиланням

Як не пропустити FinRetail 2025?

Для цього слід придбати квитки на сайті конференції. Організатори передбачили як офлайн, так і онлайн участь. Всі учасники отримають доступ до насиченої програми заходу та запис презентацій конференції. Водночас, ті хто долучаться наживо, отримають можливість поспілкуватися зі спікерами та розширити коло корисних партнерств. Відвідати захід можна разом із колегами та друзями.

Часу до конференції залишилося зовсім небагато, тож поспішіть придбати квитки та забезпечити собі участь у заході. До зустрічі на FinRetail 2025!

Партнери заходу

Організація конференції такого масштабу та рівня, як FinRetail, була б неможливою без надійної підтримки наших партнерів. Саме завдяки їхній допомозі, підтримці та досвіду ми змогли створити FinRetail як місце, де представники фінтеху, ритейлу, комерції та фінансів об’єднуються, щоб обговорити можливості відновлення економіки країни, освоєння ШІ-технологій та адаптацію до швидкозмінюваних потреб клієнтів.

Ми вдячні провідному електронному платіжному сервісу iPay.ua , який забезпечує широкий спектр онлайн-платежів. Також ми раді, що організацію івенту підтримав один з найбільших онлайн-систем для оплати в Україні Portmone . Дякуємо також CreditPlus , компанії, що спеціалізується на швидких онлайн-позиках, які роблять фінансові послуги доступнішими. Нарешті, ми цінуємо внесок ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які спільними зусиллями створили індивідуальну віртуальну картку PlusCard з кредитною лінією для здійснення видаткових операцій за карткою від фінансової установи з лімітом від 1 000 до 50 000 грн. Співпраця та внесок кожного з наших партнерів важливі для розвитку всього ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.