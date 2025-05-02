Трамп заявив про залучення $8 трлн інвестицій в економіку США під час свого другого терміну — Finance.ua

Трамп заявив про залучення $8 трлн інвестицій в економіку США під час свого другого терміну Сьогодні 10:15 — Світ

Трамп заявив про залучення $8 трлн інвестицій в економіку США під час свого другого терміну

Дональд Трамп заявив, що за перші сто днів свого президентського терміну він забезпечив приплив інвестицій у США на суму $8 трлн.

Про це він повідомив на зустрічі в Білому домі, присвяченій економічному розвитку країни.

За його словами, цей показник «у 8 разів перевищує результати попередньої адміністрації на чолі з Джо Байденом за всі 4 роки».

«Компанії, присутні тут, уже оголосили про два трильйони доларів інвестицій, а загалом ми наближаємося до восьми трильйонів доларів», — зазначив Трамп, додавши, що в найближчі два місяці обсяг інвестицій у США перевищить $8 трлн.

Після введення масштабних мит на імпорт Дональд Трамп закликав інвесторів вкладати кошти в США, стверджуючи, що це зробить їх «багатшими, ніж будь-коли».

Читайте також Через мита Трампа для американців значно зросли в ціні товари на Temu

Він наголосив, що не змінить курсу, продовжуючи запроваджувати мита на іноземні товари.

Нагадаємо, економіка США щойно пережила найгірший квартал з 2022 року, оскільки значні зміни в політиці президента Дональда Трампа викликали занепокоєння серед споживачів та бізнесу. Валовий внутрішній продукт, який вимірює всі товари та послуги, вироблені в економіці, зафіксував річний темп зростання -0,3% у першому кварталі, повідомило Міністерство торгівлі в середу.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.