Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту

48
Президент США Дональд Трамп вчергове закликав країни Європи «припинити купувати нафту» у росії.
Про це він сказав під час вечері в Маунт-Верноні, штат Вірджинія, передає Bloomberg.
«Європейці купують нафту у росії — цього не повинно бути, чи не так?» — наголосив Трамп.
Раніше після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський лідер заявив, що готовий посилити санкції проти рф, «але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту у росії».
«Хоча прямі закупівлі російської нафти більшістю європейських країн припинилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, невеликі обсяги продовжують надходити до Угорщини та інших країн, що не мають виходу до моря, на сході. Європейські країни також імпортують дизельне пальне з Індії та Туреччини, де російська нафта переробляється на паливо», — пояснили в Bloomberg.
Тому Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу.
«Вони повинні припинити купувати нафту у росії, Метте. Метт не дозволить, щоб це тривало ще довго», — запевнив президент США.
Крім того, Трамп ще раз висловив своє розчарування через російського диктатора володимира путіна. За його словами, війна в Україні закінчиться, якщо ціни на нафту будуть «трохи більше» знижені.
За матеріалами:
УНІАН
